L'Accademia Torino si aggiudica il 1°Trofeo Racco 86 – Memorial Alessandra Witzel

E’ l’Accademia Torino ad aggiudicarsi il 1° Trofeo Racco 86 – Memorial Alessandra Witzel svoltosi domenica 11 settembre a Racconigi. Le granata mettono a segno la zampata vincente proprio sul filo di lana beffando così le padrone di casa del Racco ‘86 (3-2). Nella finalina valida per il terzo e quarto posto è l’Asd Trofarello ad avere la meglio sull’Us Novese Femminile (5-0).

Un torneo all’insegna dell’amicizia, organizzato dal Racco ’86, in ricordo di Alessandra Witzel, scomparsa prematuramente il 13 marzo 2021, giornalista e dirigente del Cuneo Calcio Femminile, club con il quale insieme all’amica Eva Callipo, allora presidente, conquistò il 4 maggio 2014 a Cuneo, la prima storica promozione in Serie A, bissata nella stagione 2015/2016 dopo la retrocessione in Serie B, in quella precedente.

Ospiti della manifestazione, l’Associazione Amico Sport presente con i suoi atleti, a fianco delle giocatrici al loro ingresso in campo e l’ex calciatrice Simona Sodini (48 presenze in Serie A con la maglia del Cuneo Calcio Femminile) scesa invece sul rettangolo verde per dare il calcio d’inizio della finale.

Toccanti e commoventi le parole del papà di Alessandra, Gustavo Witzel, di Simona Sodini e di Eva Callipo: ricordi emozionanti sul percorso non solo giornalistico e sportivo di Alessandra.

A seguire la premiazione e i ringraziamenti del presidente Rivoira rivolti all’Amministrazione Comunale intervenuta con il Sindaco Valerio Oderda ed il suo vice Alessandro Tribaudino, a Mario Testa, responsabile nonché anima del calcio femminile a Racconigi e a Giorgio e Stefania Chiesa dell’Hotel Palazzo Lovera di Cuneo per il prezioso supporto al torneo.