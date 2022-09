Mondiali ciclismo su strada, Matteo Sobrero (anche) nell'elenco di CT Bennati

Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo su strada, in programma a Wollongong, in Australia, dal 18 al 25 settembre.

L'albese Matteo Sobrero, già nell'elenco dei convocati dal CT Marco Velo per le crono, è stato anche inserito nel gruppo (di dieci atleti) di Daniele Bennati da cui usciranno i titolari per la prova in linea di domenica 25 settembre.

I prossimi appuntamenti che attendono il corridore di Montelupo Albese saranno, come detto, le crono di domenica 18 (individuale) e mercoledì 21 (a squadre).