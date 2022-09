Borgo San Dalmazzo, alla festa delle leve del 2 e del 7 anche i bimbi nati nel 2022

Sono stati invitati anche i bimbi nati nel 2022 alla festa delle Leve del 2 e del 7 che domenica 18 settembre si svolgerà a Borgo San Dalmazzo.

Ritrovo a partire dalle ore 9 all'inizio di via Garibaldi. La sfilata per le vie del paese inizierà alle 9.30. Seguirà la Messa, poi le foto di gruppo, l'aperitivo in piazza Falcone Borsellino e il pranzo a Palazzo Bertello. Alla festa si sono iscritti circa 360 borgarini nati nelle leve del 2 e del 7.

L'iniziativa di invitare anche i neonati è del Comune di Borgo San Dalmazzo ed è stata condivisa anche con gli organizzatori.

“Stiamo distribuendo gli inviti, insieme una foglia con il nome della bimba/bimbo da portare in biblioteca e appendere all'albero della conoscenza – ha commentato la sindaca Roberta Robbione -. È un modo per dare il benvenuto nella nostra comunità, per sottolineare l'importanza delle tradizioni e per accompagnare la crescita delle piccole e dei piccoli attraverso la cultura e il sapere”.

“Chi nasce in questi giorni e non ha ancora ricevuto la lettera è invitato comunque a partecipare, riceverà in seguito la fogliolina a casa così come tutti coloro che nasceranno da qui a dicembre! Vi aspettiamo numerosi!” ha aggiunto l'assessora all'Istruzione e alla Cultura Michela Galvagno.