Bra, il pittore Riccardo Testa, in arte IOL, in mostra a Palma di Maiorca (Spagna)

Ne fa di tutti i colori. Del resto parliamo di un pittore. Dopo aver esposto in Italia, Germania e Principato di Monaco, Riccardo Testa è pronto a sbarcare anche in Spagna.

Vedere per credere la sua ultima opera dal titolo “Sciuscià” in cui si richiama la sensibilità sulla condizione dei bambini in tempi e luoghi di guerra. Non per niente è stata selezionata per la mostra “ARTBOX.PROJECT Palma 1.0”, in programma dal 24 ottobre al 5 novembre a Palma di Maiorca. Capolavoro.