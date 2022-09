"Mostra Lego" e "Il Giro del Mondo in 80 Magie": grande festa a Centallo per i 25 anni della Croce Rossa

A Centallo, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della Croce Rossa, sabato 17 settembre sarà una giornata davvero speciale.



Un'importante occasione che vedrà l'intera giornata dedicata, con un appuntamento già al mattino. Presso le aule catechistiche del Movi ci sarà infatti, dalle ore 10 fino alle ore 18.30, la Mostra Lego.



Stupore per adulti e bambini. L'esposizione è nata dall'idea di Barbara Piras, grande appassionata con i suoi figli dell'affascinante mondo dei Lego e volontaria della Croce Rossa. La proposta così all'ente, accolta con entusiasmo dal consiglio direttivo, e la sua realizzazione.



Molti gli appassionati che mostreranno al pubblico le loro bellissime creazioni, fatte di accuratezza, pazienza, dedizione e tanta creatività. Un viaggio di scoperta, dove in miniatura trovano spazio grandi emozioni e dove ogni dettaglio fa capire la sua importanza.



Ad ingresso libero, la Mostra Lego è realizzata grazie alla disponibilità della Parrocchia. All'esterno, saranno presenti nel corso della giornata i volontari della Croce Rossa con lo stand truccabimbi.



I festeggiamenti per l'importante anniversario proseguiranno poi in serata, alle ore 21 al Cinema Lux, con la magia di Blink. "Il Giro del Mondo in 80 Magie" il titolo dello spettacolo, con protagonisti alcuni maghi del Circolo Magico dronerese. Un coinvolgente show liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne, che saprà divertire e meravigliare grandi e piccini.



Ingresso adulti 5 €, bambini sotto gli 8 anni 2,50 €. Per info e prenotazioni 3421777839. Prevendita dei biglietti a Centallo presso Merceria Anna Abrate e Tabaccheria Risso.