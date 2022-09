Il Cuneo Volley all’opera con il “fai da te” da Renaudo

Il mondo Cuneo Volley si arricchisce di un nuovo partner, la Renaudo s.r.l. ferramenta-utensileria, una collaborazione importante per il Club che disputa almeno 13 partite casalinghe con i relativi lavori di montaggio e smontaggio del campo, oltre alle necessità quotidiane di oltre 9 mesi di attività.

Partnership di livello con una realtà d’esperienza sul territorio cuneese, con tanta energia e uno staff giovane e propositivo che ha saputo accogliere e coinvolgere sia la dirigenza che i giocatori nella visita di presentazione.

«Siamo fieri di poter sponsorizzare una squadra locale come il Cuneo volley, giovane, affiatata e molto talentuosa come il nostro staff. È per noi la prima volta che sponsorizziamo una realtà simile, ma vederli giocare ci ha trasmesso il giusto entusiasmo per farlo. Sicuri che questa partnership ci porterà ad una grande collaborazione, auguriamo una stupenda stagione a questa formidabile squadra!» - ha dichiarato Anna Renaudo, figlia del titolare.

La Renaudo S.r.l. Nasce nel 1998 come ferramenta-utensileria ed è specializzata nella vendita all'ingrosso e al minuto di attrezzature per usi professionali e non. Offre ai suoi clienti, oltre al classico servizio al banco, un'area espositiva di circa 2000 m² con 35000 articoli dei migliori brand presenti sul mercato disponibili a magazzino. Oltre ai prodotti presenti sul sito e nel nostro punto vendita offriamo un vasto numero di servizi, quali: taglio di materie plastiche, taglio legno, servizio tintometrico, duplicazione di chiavi e radiocomandi, bombole del gas, riparazione attrezzatura, incisione targhette, abbigliamento personalizzato, noleggio attrezzatura, affilatura lame e dischi, compra online e ritira in negozio. Da loro puoi trovare utensili meccanici ed elettrici dalle migliori marche internazionali, proprio perché il catalogo è in continua espansione, in modo da rispondere in modo sempre più efficace alle necessità dei clienti. Oggi conta numerosi brand di alto profilo, da DEWALT a MILWAUKEE, spaziando dai tradizionali utensili manuali a utensili meccanici ed elettroutensili a batteria passando per dinamometria e attrezzi da lavoro specifici. La Renaudo S.r.l. spedisce ovunque, garantendo velocità e affidabilità agli acquisti effettuati.Con due punti vendita, uno a San Defendente di Cervasca e l’altro a Mondovì.