Atletica, nel weekend, a Brescia, gli scudetti: Bencosme nella sprinter bronzo

Sta arrivando il weekend degli scudetti. Sabato e domenica si gareggia a Brescia, nel campo intitolato a Gabre Gabric, per la Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti, l’evento che trasforma l’atletica in una questione di squadra, dove ogni punto è fondamentale per sé e per i propri compagni.



Saranno tredici i club a contendersi il titolo al maschile, dodici quelli che si daranno battaglia per il tricolore al femminile. Presente anche, nella sprinter bronzo d'Europa, l'ostacolista José Bencosme (Avis Barletta), ben conosciuto nel mondo dell'atletica cuneese. Tra gli iscritti anche un campione olimpico: è il brasiliano Thiago Braz re dell’asta a Rio de Janeiro, e bronzo a Tokyo, che si allena a Formia e veste la maglia dell’Avis Barletta.