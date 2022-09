Bra, al multisala Vittoria arriva “Cine Food aspettando Terra Madre” con il film “Kiss the ground”

“Impariamo a scegliere la rigenerazione nei diversi aspetti della vita quotidiana e miglioriamo l’approccio con la Terra, intesa come suolo, territorio e fonte di benessere”. È questo l’appello partito dal multisala Vittoria di Bra, che martedì 20 settembre, alle ore 20, porta sul grande schermo il film “Kiss the ground” di Josh e Rebecca H. Tickell.

Narrato e interpretato da Woody Harrelson, si tratta di un documentario stimolante e innovativo che, attraverso grafica e immagini avvincenti, spiega in un modo molto semplice come vincere la sfida dei cambiamenti climatici, ripensando completamente la gestione e l’uso dei suoli in agricoltura.