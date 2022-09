Da oggi in Piemonte niente abbruciamenti di materiale vegetale

Informiamo i nostri lettori che a partire da oggi, giovedì 15 settembre, e sino al 15 aprile 2023 l'intero territorio regionale viene compreso in un divieto di abbruciamento di materiale vegetale (come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria indicate in D.G.R n.9-2916 del 26 febbraio 2021).



Alcune eccezioni - relative comunque a Comuni montani - possono essere previste. Sarà cura delle singole amministrazioni comunicarle.