Entra per cambiare i soldi per il parcheggio e gioca un Gratta e Vinci da 500mila euro: vincita record per la tabaccheria di corso Nizza

Entra in tabaccheria per cambiare una banconota da 50 euro e farsi dare qualche moneta per il parcheggio. Si sente un po' in difetto e decide di comprare un Gratta e Vinci. "Faccia lei, me ne dia uno che mi faccia vincere", dice a Lorenzo Lombardo, che gestisce assieme alla moglie Silvia Tonelli - la titolare - la Tabaccheria numero 30 al civico 7 di corso Nizza.

Dopo un'ora circa la signora torna e chiede cosa deve fare con quel tagliando, non avvezza, evidentemente, a tentare la fortuna. Ed ecco che in tabaccheria le spiegano e la aiutano. E a Lorenzo cade subito l'occhio: "Signora, ha vinto!".

E non erano spiccioli, ma la straordinaria cifra di 500 mila euro.

"Da quella volta non l'abbiamo più vista!" - scherzano i titolari. Non la conoscevano, era a Cuneo per una visita medica.

I fatti risalgono alla fine di agosto, ma solo oggi è arrivata l'ufficializzazione della vincita. E così la titolare, la signora Silvia, ha deciso di esporre un cartellone realizzato per loro, diversi anni fa, dal vignettista Danilo Paparelli e di annunciarlo a tutti i clienti e passanti.