Nuovi computer alla scuola superiore di Cortemilia

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, i quattordici studenti del primo anno iscritti all’Istituto Superiore Cillario-Ferrero di Cortemilia, hanno ricevuto in dono dei nuovi computer che faciliteranno certamente le loro attività in aula.

I nuovi strumenti sono stati donati dalla Nocciole Marchisio, azienda che a Cortemilia è specializzata nella lavorazione della nocciola da oltre cinquant’anni: l’amministratore delegato dell’azienda, Piero Mollea si è infatti reso disponibile per il progetto “zaino leggero” consegnando questi nuovi computer portatili che contengono tutti i testi scolastici in formato digitale, oltre a una vasta gamma di programmi utili agli studenti di quella che è l’unica scuola superiore dell’Alta Langa, dove vengono anche studiate le produzioni artigianali del territorio: la donazione assume così anche un valore strettamente legato all’economia di questa terra.

La consegna dei nuovi computer è avvenuta attraverso una cerimonia che si è svolta presso il Convento Francescano, a cui hanno partecipato il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito e la responsabile della scuola Claudia Canonica; gli studenti che hanno ricevuto il nuovo computer sono Filippo Cazzulo di Castelletto Uzzone, Mattia Cocino di Diano d’Alba, Miriana Cocino di Levice, Chiara Isabella Crema Gomez, Elena Meistro e Mariachiara Miha di Cortemilia, Douaa El Matroufi e Ousseni Franchino di Saliceto, Francesco Gamba di Sessame, Igor Marrone di San Giorgio Scarampi, Elena Moizo di Gorzegno, Abdelhakim Mrini di Prunetto, Matilde Ranuschio di Torre Bormida e Simone Tibarsi di Terzo.

Il sindaco Bodrito ha evidenziato che formare ragazzi preparati sia la strada migliore da percorrere per chi vuole guardare avanti, perché un giorno potranno essere integrati nelle aziende e nel mondo lavorativo del territorio. Piero Mollea si è inoltre impegnato a ripetere la donazione il prossimo anno dopo già quattro anni consecutivi in cui viene ripetuta, stimolando gli studenti a dedicarsi con entusiasmo allo studio, in modo da arrivare nel mondo del lavoro con tenacia e solide competenze tecniche.