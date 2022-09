Anche nel monregalese si cammina per i diritti degli animali

Il 22 settembre prenderà il via la quinta edizione del "Cammino per gli animali", un iniziativa organizzata da ThinkDog di Angelo Vaira per manifestare pacificamente in favore dei diritti degli animali.

La marcia si suddivide in 11 tappe e si snoda da Assisi a Roma: lungo le strade di San Francesco e prevede momenti di raccoglimento e meditazione, in armonia con la natura. Il percorso si concluderà a Roma il 2 ottobre al cospetto del Papa.

Non avendo la possibilità di prendere fisicamente parte all'evento l'associazione Gea, che gestisce il Canile Rifugio, ha organizzato un'iniziativa locale.

"Abbiamo deciso di partecipare a distanza, - spiegano dall'associazione GEA che si occupa del Canile Rigugio 281 - percorrendo nelle nostre zone alcuni dei 200 km che compongono il percorso. Cammineremo ogni giorno per tutti 10 i giorni, partendo dal nostro canile, chi vuole potrà unirsi a noi, al mattino pubblicheremo sui social la tappa e il punto di ritrovo. Ci saranno però anche 4 tappe più importanti, in 4 comuni del monregalese".

Perché c’è bisogno di un cammino per gli animali?

"Perché ancora oggi il 99% degli animali che vengono a contatto con l’uomo subiscono atroci sofferenze e queste, nell’epoca nella quale viviamo, non sono più tollerabili. - spiegano - Perché è necessario sensibilizzare tutta la popolazione su un argomento che viene ancora oggi ritenuto di secondo piano. Lo sfruttamento degli animali – ed in particolare quello legato al consumo di carne - oltre ad essere un qualcosa che va contro l’etica (sebbene il cammino non abbia infatti carattere religioso chiunque creda a un qualsivoglia Dio non potrebbe mai accettare tutta questa violenza, gratuita ed evitabile, su altri esseri viventi) - sta alla base dei principali problemi del nostro tempo, come la deforestazione, l’inquinamento, la carenza di cibo, il surriscaldamento globale e, non da ultimo, le pandemie".

LE TAPPE

San Michele Mondovì 22 settembre alle 10

Mondovì 25 settembre alle 10

Dogliani il 30 settembre alle 18.30

Vicoforte 2 ottobre alle 11

"Chiediamo - concludono - a tutti quanti vorranno di unirsi di iscriversi mandando un whatsapp al canile (seguiranno aggiornamenti, sul nostro sito e pagina fb, oltre che tu tutti gli altri canali). La partecipazione è assolutamente gratuita, sarà il nostro contributo per un mondo più giusto, sostenibile e solidale!"