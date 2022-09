Saluzzo, sold out l'evento in ricordo di Amedeo Damiano

Sono già tutti esauriti i posti per il doppio appuntamento di venerdì prossimo, 16 settembre, con lo spettacolo "Senza motivo apparente", che al teatro Magda Olivero di Saluzzo, verrà proposto al mattino per le scuole superiori e alla sera per il pubblico.

Un’iniziativa per ricordare, a 35 anni dalla morte, Amedeo Damiano, il presidente dell’Usl 63 che nel 1987 venne ferito mortalmente in un agguato dalla chiara connotazione mafiosa.

"Un segno di straordinario interesse verso la vicenda di Amedeo Damiano - dicono dal Presidio saluzzese di Libera - che attesta quanta voglia ci sia di ricordarlo come uomo e come amministratore pubblico, di capire e riflettere sul perchè di una storia dai molti contorni ancora oscuri, tutta saluzzese".

Il lavoro portato in scena da Christian La Rosa, regista ed attore, premiato più volte dalla critica non solo nazionale, si ispira ad un romanzo “Omicidio in danno del dottor A.” di Sergio Anelli, recentemente scomparso.

“La vicenda di mio padre non ha ferito solo una famiglia, ma un'intera comunità - afferma il figlio Giovanni Damiano - in gran parte sana. Questa risposta, dopo trentacinque anni, per noi è uno straordinario gesto di affetto!".

Al momento è stata creata una lista d'attesa per la sera e le persone al momento rimaste fuori verranno ricontattate in caso di disponibilità.

Lo spettacolo, che è patrocinato dal Comune di Saluzzo, al mattino, durante l’incontro previste con le scuole, vedrà l'intervento del presidente nazionale dell’associazione Libera don Luigi Ciotti.