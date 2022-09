Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre.

Una donna, stando a quanto riferito dall'ufficio comunicazione dell'azienda sanitaria, di 74 anni è stata investita da una moto in via Risorgimento a Bra. I soccorsi giunti in loco hanno optato il trasporto d'urgenza all'ospedale. Le sue condizioni sono gravi.