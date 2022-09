Beppe Ghisolfi a Piacenza per moderare la tavola rotonda con Sgarbi e Sforza Fogliani

Appuntamento il 16 settembre a Piacenza a partire dalle ore 17 nella sala dell'auditorium Sant'Ilario. Il Banchiere e giornalista Beppe Ghisolfi coordinerà una prestigiosa tavola rotonda a cui prenderanno parte l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente della Popolare piacentina, l'onorevole Vittorio Sgarbi e il senatore Armando Siri.



Si avvicina la scadenza fatidica del voto parlamentare anticipato del prossimo 25 settembre, e finalmente prende vita un momento pubblico dedicato a una questione centrale dell'economia reale di famiglie e imprese: il lavoro e le condizioni fiscali per incentivarlo, incoraggiarlo o quanto meno non ostacolarlo.

L'occasione arriva dalla conferenza che sarà svolta in forma di tavola rotonda venerdì 16 settembre all'auditorium Sant'Ilario in corso Garibaldi a Piacenza dove, dopo il successo degli eventi della scorsa primavera, il Professor Beppe Ghisolfi, amico e collega del Banchiere avvocato Corrado Sforza Fogliani, coordinerà un convegno che sarà qualificato dalla partecipazione di quest'ultimo, in rappresentanza dei liberali piacentini, e dall'intervento, come relatori d'onore, dell'onorevole Vittorio Sgarbi, critico d'arte e pungente esponente politico, e del senatore Armando Siri, responsabile del programma fiscale e di riforma tributaria (cosiddetta flat tax a scaglioni) per la lega di Matteo Salvini. Il punto di vista delle imprese sarà rappresentato da Luca Baravalle.



Corrado Sforza Fogliani è presidente del comitato esecutivo della Banca popolare di Piacenza, dell'associazione AssoPopolari e del centro studi di Confedilizia, e rappresenta una personalità di imprescindibile riferimento della vita economica piacentina e della difesa su scala nazionale del valore della territorialità bancaria e del credito.