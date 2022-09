Tutti i servizi del catasto online

Effettuare operazioni che riguardano il catasto non è semplice se non si conosce bene il settore, perché si potrebbe sbagliare tipo di documento o tralasciare delle informazioni importanti. Persone comuni ma anche professionisti come architetti o ingegneri hanno bisogno dell’aiuto di qualcuno che si occupi di catasto online, come www.catastosemplice.it che mette a disposizione più servizi in base alle esigenze del cliente. In questo modo sarà semplice e veloce svolgere qualsiasi pratica, senza doversene occupare da soli e senza dover recarsi in qualche ufficio. Sono diverse le pratiche che riguardano il catasto, alcune sono più richieste di altre. Andiamo a vedere cosa sono la visura catastale, la voltura catastale e come si correggono eventuali errori dei dati catastali.

Visure catastali

Le visure catastali sono dei documenti che indicano delle informazioni riguardo un immobile specifico, che può essere un appartamento, un ufficio, una casa, una villa, una cantina, un garage o un terreno di proprietà. La visura viene richiesta solitamente quando si vende o si compra un immobile, in modo da prendere visione di dati precisi. Oltre ad ottenere informazioni tecniche sulla proprietà, si può anche conoscere la rendita catastale, ovvero il valore che risulta utile per calcolare le imposte da pagare, che andrà a determinare per esempio il costo dell’IMU, ma anche il valore delle imposte da applicare per donazioni o successione. Grazie ai servizi di catasto online si può ottenere sia la visura catastale attuale che quella storica, in cui vengono segnati tutti i cambiamenti che sono stati fatti nel corso del tempo su un determinato immobile.

Correzione dati catastali

Può capitare che una persona riscontri degli errori catastali relativi ad un immobile, che possono riguardare i dati sull’intestatario dell’immobile (come il nome o il cognome, il codice fiscale o altro), i dati dell’immobile (indirizzo, ubicazione), un’incoerenza per fabbricato mai dichiarato. Tra queste problematiche, l’ultima è quella che può risultare più grave e complicata da risolvere. Il titolare di un immobile o di un fabbricato non dichiarato presente nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate, può segnalare l’errore in autonomia. Ci sono casi in cui invece c’è bisogno di avere supporto dal catasto, ogni situazione va quindi valutata singolarmente in base al livello di difficoltà e alle pratiche da sbrigare. Gli errori dei dati catastali possono riguardare diverse cose: le informazioni della planimetria, la registrazione degli atti al catasto fabbricati o al catasto terreni, l’assegnazione di un identificativo catastale, la registrazione di una variazione colturale, l’assegnazione di una rendita catastale, la rettifica di duplicati di particella e molto altro.

Volture catastali

I servizi di catasto online includono anche le volture catastali, che comunicano all’Agenzia delle Entrate il trasferimento di proprietà di un immobile da un proprietario all’altro. Può succedere di aver bisogno di questo documento nel caso di un passaggio di proprietà, di una successione o di un trasferimento di usufrutto. La voltura catastale è dunque quel documento che viene presentato per dimostrare i cambiamenti che ci sono stati, in cui verranno aggiornate le informazioni catastali. In seguito, l’Amministrazione finanziaria si occuperà di adeguare le relative situazioni patrimoniali. Ma chi può presentare la domanda di voltura? Privati, notai, cancellieri giudiziari, segretari o delegati di un’amministrazione pubblica. Se i cambiamenti di proprietà riguardano più persone, ad esempio un nucleo familiare, la domanda la può fare solo un soggetto.

Questi sono solo alcuni dei servizi che può offrire il catasto online, ma ce ne sono altri che possono tornare utili in base alla singola situazione. Il consiglio è quello di affidarsi a degli esperti prima di richiedere una documentazione precisa, in modo da non sbagliare e non dover sprecare tempo.