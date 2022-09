Campagna Amica: a Bra's per celebrare il Km zero per grandi e piccini

A Bra’s, il festival della salsiccia di Bra e del buon gusto, Coldiretti Cuneo si prepara a celebrare il Km zero, la qualità e la passione del mondo contadino di Campagna Amica.



17 settembre, oltre alla tavola rotonda con cooking show del mattino che si focalizzerà sulla carne bovina di razza Piemontese in una dieta sana ed equilibrata, Coldiretti propone un appuntamento imperdibile per gli appassionati di buon vino. Alle ore 17.30, nel cortile di Palazzo Mathis, in piazza Caduti per la libertà, va in scena “Brut e Bon… Degustazione guidata di bollicine 100% italiane”, in cui un sommelier dell’AISP (Associazione Italiana Sommelier Piemonte) accompagnerà i partecipanti nella scoperta sensoriale di tre bollicine italiane: Alta Langa Brut Docg, Franciacorta Brut Docg e Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Docg. La degustazione ha posti limitati, per partecipare è necessario prenotarsi al numero 366 5752531.



Spazio anche per i più piccoli a Bra’s. Domenica 18 settembre, nel pomeriggio, le fattorie didattiche Coldiretti del circuito Educazione alla Campagna Amica proporranno divertenti laboratori per i bambini più curiosi, che potranno avvicinarsi al mondo delle api e del miele con l’az. agr. L’Ape Golosina di Cascina Monfrin e cimentarsi nella produzione dei formaggi con l’az. agr. Panero Rosanna. Quattro i laboratori didattici in programma dalle ore 15.30 alle 17.30 nel cortile di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la libertà, aperti a tutti i bambini su prenotazione al numero 366 5752531, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Le attività di degustazione e di didattica per i bambini, realizzate con il contributo della Fondazione CRC, offrono “occasioni uniche di sensibilizzazione e scoperta delle eccellenze enogastronomiche Made in Italy e opportunità di incontro con i produttori agricoli locali grazie a cui è più facile apprezzare il valore di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, della biodiversità e del territorio” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.



Per le intere giornate di 17 e 18 settembre, sulla “Terrazza del Gusto” allestita in corso Cottolengo sopra l’ala di corso Garibaldi, le eccellenze delle nostre campagne approderanno in centro città grazie alle aziende agricole di Campagna Amica nell’ambito del Mercato di Bra’s.



“Un programma ricchissimo di eventi che siamo entusiasti di portare nel cuore di Bra - commenta il Segretario Coldiretti di Zona Bra Luca Truzzi - e siamo lieti di collaborare alla buona riuscita di una manifestazione che celebra il buon gusto di casa nostra, offrendo uno spaccato importante di agricoltura Made in Italy e tanti momenti di gusto e divertimento per le famiglie”.



Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it