"La Favola delle due galline": spettacolo per famiglie a Villa Belvedere

“La Favola delle due galline”, tratto dal libro di Fenoglio nell’anno in cui vengono celebrati i 100 anni dalla nascita dell’importante autore piemontese, andrà in scena a cura del Collettivo Scirò di Alba, domenica 18 settembre alle 15.30 a Villa Radicati Belvedere, in via San Bernardino 17.

E’ il secondo appuntamento, dopo il successo della prima data di “Famiglie in Villa” promosso dall’azienda Gullino Srl, appuntamento studiato da Associazione Arte terra e Cielo in collaborazione con Acb Eventi.

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico da 0 a 99 anni, l’ingresso gratuito. In scena una voce narrante racconterà la favola e due attrici, attraverso il movimento espressivo, il teatro danza e il pantomimo, rappresenteranno in modo ironico e grottesco le caratteristiche delle due sorelle.

L’Associazione Arte Terra e Cielo ha deciso di rendere questa giornata ancora più speciale facendo seguire allo spettacolo la possibilità di godersi i giardini della Villa con una merenda pic nic dalle 16.30 all’ombra di alberi secolari, immersi nel verde a pochi metri dal centro storico del paese.

“Dobbiamo ringraziare ancora una volta la generosità della Gullino Srl che con la sua disponibilità e il suo entusiasmo ha reso accessibile a tutti una giornata di spettacolo e spensieratezza - dice Annachiara Busso organizzatrice dell’evento che prosegue - "Il primo appuntamento ha visto circa 70 persone godere della giornata, dei giardini e dello spettacolo ed è stato stupendo.

Siamo certi che anche questa data sarò apprezzata dalle famiglie che potranno godere di uno spettacolo di livello in una location che per qualche ora ti conduce fuori dal tempo e dallo spazio".

Per chi lo desiderasse vi è la possibilità di prenotare il cestino pic nic con la merenda da "La scatola delle torte di Erika" (costi e info al 3331201616 ).

Prenotazioni e info per lo spettacolo al n. 3334414980. Per info www.villabelvedere.it