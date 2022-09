Calcio Serie D: presentazione ufficiale per l'A.C. Bra 22/23 (VIDEO)

Un momento ufficiale inusuale, in una cornice conosciuta e confortevole. Per la prima volta, rispetto alla tradizione delle stagioni passate, l'A.C. Bra si è data appuntamento (mercoledì sera) all'auditorium braidese "Giovanni Arpino" per la presentazione della stagione 2022/2023.

Al tavolo dei relatori, a rappresentare l'Amministrazione comunale vi erano il sindaco Gianni Fogliato e l'assessore allo Sport Daniele Demaria; il presidente A.C. Bra Giacomo Germanetti con il DG Pietro Sartori; il responsabile dell'area tecnica del settore giovanile Mauro Briano e il mister della prima squadra di serie D Roberto Floris.

Dopo gli interventi istituzionali e ufficiali, è stato presentato il progetto 22/23 societario che lavorerà con grande focus dai piccolini ai più grandi.

Presenti in sala una folta rappresentanza delle giovanili, di tecnici e dirigenti, oltre a una delegazione della D. Hanno poi preso la parola Fabio Fusta (direttore scuola calcio), Luigi Falvo (responsabile calcio femminile) e Zakaria Daqoune (centrocampista Prima squadra).