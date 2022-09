Volley: secondo "test match" per la Lpm Bam Mondovì, la presidente Alessandra Fissolo: "Abbiamo ottime sensazioni" (VIDEO)

Il Puma continua a crescere! La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio ha ospitato al PalaManera il Volley Volpiano, formazione che parteciperà al prossimo campionato di serie B1, per quello che rappresentava il secondo "test match" della preparazione delle pumine.

Il risultato finale ha visto ancora una volta la Lpm imporsi per 4-0, in un allenamento congiunto che, a prescindere dal risultato, ha evidenziato ulteriori spunti positivi per la squadra di coach Solforati. Sensazioni positive espresse anche dalla presidente Alessandra Fissolo, che ai nostri microfoni ha così commentato: