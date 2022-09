Sport invernali, chiusa la stagione 21-22: Bassino, Sordello e Becchis sugli scudi

Le finali di Coppa del mondo di skiroll a Rieti/Amatrice e quelle di sci d’erba a Sauris hanno chiuso ufficialmente la stagione 2021/22. Nello sci alpino femminile svettano le coppe di specialità vinte da Sofia Goggia in discesa e da Federica Brignone in supergigante, per un totale di undici gare vinte (6 Goggia, 4 Brignone e 1 Curtoni). In campo maschile è Dominik Paris a recitare la parte del leone con le due vittorie a Bormio e Kvitfjell in discesa. Menzione anche per il primo podio in carriera in Coppa del mondo per Luca De Aliprandini, nel gigante in Alta Badia, ed il terzo posto di Giuliano Razzoli nello slalom di Wengen.



Gli atleti cuneesi hanno giocato, come spesso accade, un ruolo da veri protagonisti.



Nello sci alpino figura Marta Bassino, seconda ai GS femminili di Maribel e Are e terza a quelli di Kranjska Gora e Courchevel; nello skiroll Elisa Sordello, prima nella 15 Km TL mass start femminile di Madona, seconda nella 16 Km Uphill femminile di Terminillo, terza nella 5 Km TL femminile di Amatrice, nella Sprint TL femminile di Madona e nella 10 Km TC femminile di Madona. Ancora nello skiroll, Emanuele Becchis, primo nelle Sprint TL maschili di Rieti e di Madona, terzo nella 20 Km TL mass start maschile di Madona e nella Sprint 1.4 Km TL di Telemark.