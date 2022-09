Un weekend di eventi con la sezione Avis di Centallo

La sezione Avis di Centallo propone per il weekend del 24 e 25 settembre due eventi ad accesso gratuito e rivolti a tutti: sabato 24 alle ore 21, presso il PalaCrf di Piazza don Gerbaudo in Centallo, una serata musicale in compagnia della tribute band dei Nomadi "Stella di Oriente". Durante la serata verranno consegnate le benemerenze e le medaglie avisine.