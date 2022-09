A Bra l'assemblea provinciale della Cgil

Lunedì 19 settembre alle ore 9,30 a Bra presso il salone polifunzionale Arpino si incontreranno 300 delegate e delegati della CGIL cuneese per ribadire la centralità del lavoro e della persona.



“Ascoltate il lavoro” significa intraprendere azioni prioritarie per un Paese più “giusto”, più “equo” e più “felice”:

. tutelare e aumentare il potere di acquisto di salari e pensioni. Intervenire a livello nazionale ed europeo sulla formazione dei prezzi. Fissare un tetto alle bollette;

. stabilire un salario minimo legato al trattamento economico complessivo dei contratti nazionali e ottenere una legge sulla rappresentanza che cancelli la logica dei contratti pirata. Abolire le tipologie di lavoro precario, introducendo un contratto unico di inserimento a contenuto formativo finalizzato alla stabilizzazione del rapporto di lavoro;

. definire un nuovo Statuto dei diritti per tutto il mondo del lavoro;

. modificare radicalmente la legge Fornero, prevedendo una pensione di garanzia per i giovani e un’uscita flessibile a partire da 62 anni o con 41 anni di contributi;

. rafforzare la sanità e l'istruzione e tutelare la non autosufficienza;

. vivere nella legalità e lavorare in luoghi sicuri;

. investire in politiche di sviluppo per favorire una Giusta transizione energetica;



Ai lavori parteciperà il Segretario regionale della CGIL Piemonte Giorgio Airaudo.