Wonderful Langhe e Roero partecipa al "Salone del Gusto" di Torino

La società consortile “Wonderful Langhe e Roero”, nata per promuovere il territorio albese e braidese presso lo spazio espositivo allestito da Eataly a Expo 2015, sarà protagonista all’edizione 2022 di Terra Madre – Salone del Gusto.

L’evento mondiale dedicato al cibo buono pulito e giusto e alle politiche alimentari è programma dal 22 al 26 settembre a Parco Dora, con il Mercato di oltre 600 produttori italiani e internazionali e un ricco programma di eventi, spazi espositivi e momenti di approfondimento che valorizzano il cibo anche sotto l'aspetto dell'attualissimo tema della rigenerazione.

Per usufruire appieno di queste importanti opportunità, Wonderful sarà presente a Parco Dora con un punto informativo qualificato, nell’area dedicata alle produzioni agroalimentari della Regione Piemonte, basandosi sulla felice esperienza maturata nelle precedenti partecipazioni, che interagendo con il pubblico lo renderà protagonista, unendo alla promozione dei luoghi le degustazioni delle eccellenze enogastronomiche che nascono sulle nostre colline: dai prodotti braidesi come salsiccia e formaggi alle Nocciole Piemonte IGP delle Langhe, con grande evidenza per il Tartufo Bianco d'Alba, la cui raccolta avviata il 21 settembre potrà da subito giovarsi di una eccezionale vetrina internazionale a Torino.

L'obiettivo è offrire ai visitatori non un semplice contatto con la nostra area geografica, ma un tuffo dentro al territorio, un'esperienza da vivere, sotto l'egida della società consortile che riunisce le città di Alba e Bra, le rispettive Associazioni Commercianti in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

«La presenza al Salone del Gusto – commenta il presidente di Wonderful Mario Fugaro – è una bella opportunità. Ci sono tutte le premesse per ripetere le positive esperienze maturate nel corso delle passate edizioni. Rappresentare il territorio nell’ambito di una manifestazione di rilevanza internazionale ci riempie di orgoglio e stimola i soci di Wonderful a fare il meglio possibile. Grazie a tutti coloro che, con il loro prezioso sostegno, ci consentono di presenziare all’evento per promuovere il nostro territorio valorizzando le eccellenze enogastronomiche di Langhe e Roero».