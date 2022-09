E' di un uomo ucraino, residente nel torinese, il corpo senza vita ritrovato a Ceva

E' di un uomo di 51 anni, di nazionalità ucraina, il corpo senza vita rinvenuto ieri sera, venerdì 15 settembre, a Ceva.

L'uomo, che risiedeva a Beinasco, risultava scomparso da alcuni giorni. E' stato ritrobato in via Madonna di Campagna, in una canalina tra il muro di una casa e la strada

Sul posto per i rilievi e le indiagini del caso sono intervenuti i Carabinieri e il personale dell'Asl, mentre per il recupero della salma si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Le cause della morte sarebbero compatibili con una caduta accidentale.