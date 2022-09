Scontro tra auto e trattore sulla Provinciale tra Fossano e Levaldigi: c’è un ferito

Non si conoscono al momento le condizioni della persona rimasta ferita nello scontro che poco prima delle 10 di questa mattina (venerdì 16 settembre) ha coinvolto un’automobile e un trattore in via Ceresolia a Fossano, lungo la Provinciale 192 che collega la città degli Acaja a Levaldigi.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’automobile si sarebbe scontrata col mezzo agricolo, per poi rovesciarsi su un fianco.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’équipe del 118, squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Fossano e dal Comando di Cuneo e i Carabinieri.

Articolo in aggiornamento.