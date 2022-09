Cercare osteopata: ecco come trovare il migliore

Andiamo a scoprire perché può essere utile cercare osteopata soprattutto perché chi non è mai entrato in contatto con questo specialista non sa tutte le opzioni che può avere a disposizione.

Ma soprattutto non sa tutti i segreti di un professionista che in realtà è molto apprezzato perché interviene su molti tipi di problemi legati all'apparato muscolo-scheletrico e parliamo sia di problemi meccanici che strutturali.

Bisogna riportare questi problemi in alcuni casi possono causare un'alterazione del funzionamento del sistema cranio sacrale oltre che di viscere di organi per una cosa interessante di questo specialista è che possiede una visione molto globale del corpo come se fosse una visione olistica perché mentre nel centro direzionale si concentra più su una zona.

Quindi l'osteopata cerca di collegare un sintomo a un altro senza concentrarsi troppo su un singolo elemento.

La sua teoria è che certe volte alcuni problemi di funzionamento organico possono scatenare un dolore alla struttura muscolo scheletrica del corpo e in questo caso poi l'osteopata interviene al di là se avrà a che fare con pazienti che sono adulti bambini o anziani perché in questo caso per fortuna non ci sono vincoli di età.

Di conseguenza chi scopre che i suoi dolori sono dovuti a una lombalgia o una sciatalgia oppure ha un’ernia al disco o e nevralgia o cervicale o cose del genere perché i dolori articolari e muscolari possono essere tanti però l'osteopata può contare sul fatto che userà un approccio originale ma comunque efficace nella risoluzione dei problemi

Le manovre principali utilizzate dell'osteopata con i suoi clienti

Diciamo che sono vari gli approcci utilizzati da un osteopata partendo per esempio da quello strutturale nel quale si fanno delle manovre di rilascio delle articolazioni con lo scopo di stimolare lo scambio di fluidi proprio dentro la zona che si sta trattando in quel momento.

Inoltre ricordiamo anche che l'osteopata, nel momento in cui ha come obiettivo quello di ristabilire la mobilità di un organo, andrà ad utilizzare un approccio viscerale soprattutto nel caso in cui c'è anche da lavorare sulla vitalità cellulare dell'organo stesso.

Altro approccio importante che può essere utilizzato dell'osteopata è quello che si chiama fasciale all'interno del quale vengono utilizzate tecniche che prevedono il fatto di palpare muscoli con lo scopo di ottenere il rilascio dei tessuti miofasciali.

Questo è un approccio valido soprattutto nel momento in cui il dolore coinvolge tutta la fascia e nel momento in cui si parla di un disturbo muscolo scheletrico. Da citare anche come possibile approccio deve usare per l'osteopata quello craniale che va ad agire sulle ossa del cranio coinvolgendo le terminazioni nervose e agendo anche a livello meningeo.

Infine ricordiamo che una seduta dall'osteopata può durare circa un'ora poco meno all'interno della quale non c'è solo manipolazione, Anche se comunque lo strumento principale dell'osteopata sono proprio le mani ma ci sarà spazio anche per fare una diagnosi e per monitorare i risultati di esami svolti eventualmente in precedenza.