Al Museo Civico di Cuneo le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, in piena collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, organizza una giornata dedicata alla valorizzazione del percorso archeologico del Museo.



Saranno proposte visite e approfondimenti guidati alle sezioni di Preistoria, Romanità e Medioevo, con il recente allestimento della necropoli longobarda di Sant’Albano Stura, e con la guida di archeologi specializzati, abbinate a laboratori creativi di manipolazione dell’argilla.



Le attività si terranno il giorno 24 settembre 2022, nei seguenti orari:

- partenza prima visita ore 15.30, a seguire laboratorio

- partenza seconda visita ore 16.30, a seguire laboratorio



Dalla preistoria al mondo medievale, passando attraverso l’età romana, i visitatori saranno guidati alla scoperta archeologica del territorio cuneese. Un’ulteriore visita guidata è prevista in orario serale, alle ore 20.30.



Eccezionalmente per la giornata il Complesso monumentale sarà aperto con orario continuato dalle 15.30 alle 21.30.



I laboratori avranno come tema la realizzazione di manufatti in argilla attraverso l’utilizzo di svariate tecniche creative.



Costi dell’evento:

Visita: Euro 3,00 (compresa nel costo del biglietto d’ingresso al museo);

Visita + laboratorio: Euro 5,00.



La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e andrà effettuata entro il 23 settembre 2022, fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 20 persone a visita), telefonando al n.0171.634175 o inviando una mail a museo@comune.cuneo.it.



Negli stessi orari sarà possibile visitare in autonomia la mostra “Museo di Storia Innaturale” di Dario Ghibaudo, curata dall’associazione grandArte.



Ricordiamo gli orari di apertura del Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo: dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.



L’istituzione culturale è presente con le attività proposte anche su facebook, alla pagina: https://www.facebook.com/museocivicocuneo.