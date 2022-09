All'Open Garden di Piozzo la primatappa del toru invernale di Karma Clima con i Marlene Kuntz

Il 23 settembre il Baladin Open Garden di Piozzo ospiterà i Marlene Kuntz per la prima tappa del tour invernale di Karma Clima, ideale chiusura del cerchio aperto in occasione della residenza dello scorso ottobre. Sotto il tendone del circo, dal 1986 sede di centinaia di concerti live, ha preso in parte vita il nuovo disco della band cuneese, in uscita il 30 settembre per Ala Bianca.

La giornata del 23 inizierà nel pomeriggio alle ore 16 con la partita di petanque che coinvolgerà i Marlene e una nutrita compagine piozzese, per concludersi alle ore 21.30 presso Baladin Open Garden per il concerto, il primo del tour invernale.

Il progetto è una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi ormai imprescindibili, come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo gli esseri umani verso un punto di non ritorno.

"Lo scorso ottobre – commentano i Marlene Kuntz – il birrificio Baladin ci ha ospitati per quindici giorni densi e ricchi di iniziative. In Karma Clima il contatto con le realtà locali è stato ed è fondamentale e ci permette di immergerci sempre più in contesti rigeneranti per lo spirito, per le riflessioni e per le azioni. L'attitudine di ‘verde consapevolezza’ che li pervade non potrà che fortificare il nostro anelito alla diffusione di un messaggio, in grado di far capire a più persone possibili che si deve esigere un cambiamento di rotta dai nostri politici e da chi decide le sorti dell'umanità. Troppa gente ancora snobba il problema del cambiamento climatico, lo minimizza, lo derubrica, addirittura lo nega, contro le più incredibili evidenze, basti pensare ai ghiacciai che si sciolgono, e la nostra missione diventa dunque possibile: allertare queste persone con la persuasività e la cocciutaggine, fronteggiando le contronarrazioni create ad arte per difendere business miliardari".

Piozzo è stata la seconda tappa del progetto che ha preso il via il 15 ottobre scorso, con il coordinamento di Viso A Viso, nel Comune di Ostana e che si è concluso nel borgo di Paraloup, nel Comune di Rittana, nel mese di dicembre.

La collaborazione tra Marlene Kuntz e il birrificio Baladin, risale al 2019 quando nacque una versione speciale della birra Rock’n’Roll in lattina dedicata al loro 30 anniversario di attività. La chiamata di Cristiano Godano e Luca Lagash Saporiti a prendere parte al progetto è stata il frutto di una condivisione di visione e valori con Teo Musso.

Karma Clima raccoglie in sé l’apertura verso gli altri, la collettività, la condivisione, la circolarità, la cooperazione proprio perché ha preso vita attraverso alcuni laboratori in residenza con le comunità, a partire dalla provincia di Cuneo. La visione è stata quella di generare un percorso artistico culturale che anche dopo la registrazione dell’album, continuasse il suo viaggio in altre realtà riqualificate in tutto il territorio nazionale. L’idea del tour è quella di esplorare il potenziale dei piccoli borghi, come elemento di richiamo e di valorizzazione dei saperi locali a livello nazionale. Nella progettazione di Karma Clima sono fondamentali il dialogo tra cultura, scienza, economia, quindi un modo di prendere parte a ciò che si definisce ‘esperienza’.