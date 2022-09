“Fest Act 1” al Centro Giovani H-Zone di Alba

Venerdì 23 settembre dalle ore 16.00 al Centro Giovani H-Zone, nel Parco Sobrino di Alba, l’Ufficio Informagiovani del Comune in collaborazione con l’Associazione San Paolo, la Cooperativa Sociale Orso e l’Associazione Strani Vari ODV organizza “Fest Act 1”, un pomeriggio di giochi, laboratori, musica, teatro, mostre, a conclusione delle attività svolte nei mesi scorsi nell’ambito del progetto “Pro.Di.Gi. - Progetti Di Giovani” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo attraverso il bando “Giovani in contatto”.

Un progetto sviluppato su due annualità con il coinvolgimento dei ragazzi tra i 10 e i 25 anni, suddivisi per fasce d’età.

Per “Fest Act 1” nel Parco Sobrino si troveranno stand dove vivere diverse esperienze: costruzione di sagome in cartone, giochi teatrali, pittura, danze occitane, etc. Il tutto accompagnato da mostre fotografiche e video realizzati durante le attività previste dal progetto.

All’interno del Centro Giovani H-Zone saranno proiettati filmati (video making, TikTok, etc.) legati ai laboratori realizzati, mentre alcuni ragazzi racconteranno la propria esperienza durante lo scambio internazionale italo-bosniaco dell’estate scorsa.

Presente anche l’Associazione Be-Street che si esibirà in un momento di break-dance coinvolgendo i ragazzi. Poi, dalle ore 18.00, sarà offerto a tutti un aperitivo musicale con dj set.

L’evento è a ingresso libero.