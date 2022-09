Il compositore albese Emiliano Blangero ospite della 45ª Stagione di Musica da Camera di Alba

Il secondo appuntamento della 45ª Stagione di Musica da Camera è con “Moments”, un viaggio nei ricordi del giovane pianista e compositore albese Emiliano Blangero, ex allievo del Civico Istituto Lodovico Rocca.

Il suo pubblico, sulle piattaforme di ascolto digitale, raggiunge oggi i 200mila ascoltatori mensili provenienti da più di 90 paesi nel mondo. Classe 2000 ha pubblicato il primo singolo a 19 anni e Moments è il suo ultimo album.

Il concerto di mercoledì 28 settembre 2022, alle 21, al Teatro “G. Busca” è la metafora di una giornata che inizia con il brano “Risveglio” e si conclude con “Lullaby under the stars”. Un percorso intimo dei momenti vissuti dal compositore durante la pandemia che stimola gli ascoltatori a immaginare sopra le note del pianoforte il testo di una personale canzone.

Tutti i concerti della stagione sono a ingresso libero.

EMILIANO BLANGERO è un pianista e compositore italiano, nato ad Alba il 9 ottobre 2000. All’età di 4 anni, ha iniziato a suonare il pianoforte nella sua città natale. Dal 2007 ha iniziato il suo percorso classico come giovane pianista ed ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in vari concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Poi si trasferisce a Torino, inizia a studiare al Conservatorio, e partecipa a masterclass con noti compositori come Ezio Bosso e Roberto Cacciapaglia.

Emiliano ha scritto la sua prima composizione all’età di 7 anni e da allora non ha mai smesso di scrivere nuova musica. Nel 2019 ha iniziato la sua vera carriera artistica pubblicando il suo primo singolo “Think of you”, seguito dall’album “Rivelare”.

Rivelare è ricco di reminiscenze classiche, ma Emiliano trasporta il pianoforte in una dimensione minimal e a tratti pop. La sua produzione artistica non è rivolta a creare musica per il suo strumento, quanto più canzoni per pianoforte. Il suo primo album ha grande riscontro e il brano “Eterno viaggiare” si distingue fra gli altri, superando un milione di ascolti.

Nel 2020 presenta il suo nuovo singolo “Oltre” nella raccolta “The Shape of Piano to Come” con l’etichetta discografica INRI Classic.

Sempre nel 2020 frequenta l’accademia di composizione “Educational music Accademy”, lavorando in studio di registrazione con il Maestro Roberto Cacciapaglia; da questo percorso nasce il suo singolo “Freedom”, inserito nella raccolta “Neo Composer Piano&” con l’etichetta EMA Edition, del compositore Roberto Cacciapaglia.

Dal 2021 ha iniziato a collaborare con il gruppo Believe Music, con il quale ha pubblicato 3 singoli, seguiti dalla pubblicazione del suo ultimo album “Moments”. Un album nato tra l’inizio della chiusura totale e i periodi più lunghi di lockdown.

Dopo l’uscita del suo ultimo album, Emiliano partecipa al progetto “L’abbraccio più forte” dell’artista Valerio Berruti, con il suo brano “Friends”, contenuto nell’album “Moments”. Il brano “Breath”, tratto dal suo ultimo album, viene utilizzato nella celebre serie tv coreana “Heart Signal - Friends”; e collabora assiduamente con Mediaset, che utilizza la sua musica nelle trasmissioni televisive.

Ha presentato il suo ultimo album su diversi palchi, tra cui l’esibizione per Piano City Milano. Di recente pubblicazione è il suo ultimo EP “Una Notte” e la collaborazione ufficiale con TikTok Italia, Emiliano Blangero x Classical Music, inoltre è stato selezionato tra gli artisti europei come sponsor e tra i creatori della sigla pubblicitaria dell’Eurovision 2022 sulla piattaforma TikTok, unico partner ufficiale.