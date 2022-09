Torna la Strafossan: la passeggiata solidale più amata dai fossanesi

Tutto pronto a Fossano per la 37^ edizione dell’iniziativa benefica "Strafossan", in programma nel fine settimana dal 7 al 9 ottobre prossimo nella Città degli Acaja.

L'evento è stato presentato oggi pomeriggio, venerdì 16 settembre, in sala Barbero.



La Strafossan rappresenta da 37 anni per la città un momento di raccolta fondi destinato al sostegno

di servizi utili alla comunità. Questa edizione è dedicata alla rinascita e la cura del bello, intesi come

possibilità di uscita, incontro, relazione in luoghi dedicati alla città. Dopo due anni di pandemia in cui

la Strafossan ha, insieme ai Fossanesi, “resistito”, il 2022 sarà per un’edizione per la riscoperta/rinascita della città. Un’edizione fatta di grandi ritorni, tante novità ed alcune conferme.

Il primo grande ritorno è la grande camminata comunitaria, domenica 9 ottobre alle 11.00, con partenza al Villaggio Sportivo affiancata dalla Strafossan Dog. A seguire ci sarà il Pasta Party organizzato in collaborazione con la ProLoco Fossano per continuare in maniera conviviale una giornata di festa. Non dimenticando tutti gli stand che accoglieranno i camminatori offrendo gadget e leccornie per allietare una bellissima giornata, tra essi Coldiretti, Cooperativa Tesori Bio, Alpizoo, Bar Piaceri al Cubo e Vitriol Pub.

Il desiderio di riavvicinarsi ed incontrarsi finalmente è esaudito.

Rimarrà l’opportunità di svolgere il percorso nelle giornate di venerdì e sabato.

Le novità sono tantissime.

La prima è la nascita di 4 mascotte che rappresentano le diverse anime della manifestazione. Le

troverete ovunque dai manifesti ai pettorali. Ogni mascotte sarà protagonista delle cornici selfie che

quest’anno saranno decorate dalle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della

città. Invitiamo tutti a cercare le cornici lungo il percorso, fotografarsi e condividere sui social con

#strafossan2022.

Il gadget di quest’anno è un piccolo set di matitine colorate con cui colorare il pettorale ed i nostri

simpatici pupazzetti.

La Strafossan 2022 sarà una grande festa che durerà un intero weekend!

Si inizierà Venerdì 7 ottobre alle 19 con un grande aperitivo offerto dalla ProLoco Fossano a tutti i possessori del pettorale, si continuerà il sabato pomeriggio, presso il Villaggio Sportivo, con il Villaggio del Benessere. Una grande novità in cui associazioni sportive e benefiche si presenteranno ai fossanesi proponendo esperienze e momenti di confronti.

Altra novità è legata alla camminata della domenica, in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica e la Filarmonica Arrigo Boito, lungo il percorso vi saranno momenti musicali. Momenti lieti e di spensieratezza.

Lungo il percorso della camminata sarete fotografati dai ragazzi di Revolution Fossano e le loro foto saranno inserite sui social. Alcuni di voi, scelti proprio tramite queste fotografie, saranno omaggiati da La Fedeltà, Lim Chocolate e Tenuta Santo Stefano con abbonamenti, dolci omaggi e scontistica su trattamenti benessere.

Per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie vi sono due bellissimi doni offerti da Cascina Pensolato

e Cooperativa Tesori Bio: due viaggi di istruzione ai bambini, con la possibilità di visitare le sedi delle

loro attività.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno di questa città e delle sue attività. "Ringraziamo

infinitamente gli oltre 170 sponsor che hanno deciso di credere in questo progetto e lo hanno reso

possibile. Sono la base sicura e solida su cui si fonda questa grande festa. La loro collaborazione è

fondamentale perché i Fossanesi possano partecipare a questo grande evento. Ricordiamo qui i nostri

storici sponsor Maina, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Fossano,

Viglietta Matteo Spa, Dentis Recycling Italy, Mancardi e Cavallero Assicurazioni, F.lli Chiapella

Segheria Legnami, Tipografia Ferrero e Salomone ed AE Engeneering. Ringraziamo le istituzioni tutte, la ProLoco Fossano, i volontari e l’esercito che presidieranno il percorso per permettere a tutti di vivere una giornata di gioia in sicurezza", dicono gli organizzatori.

I fondi raccolti saranno distribuiti alle scuole ed associazioni cittadine, in segno di gratitudine per il

servizio da loro fornito fondamentale per formare i cittadini del domani. Infine, il Comitato porta avanti

un progetto rivolto alla cittadinanza intera: si procederà con l'acquisto e la sostituzione di parte

dell'alberatura lungo la pista ciclabile di via Santa Lucia. E’ stato scelto questo progetto perchè

riguarda uno dei luoghi più frequentati dai fossanesi, che hanno imparato ad apprezzarlo ancora di più

durante il periodo di chiusura della città.

E’ confermata la Strafossan Agonistica, domenica 9 ottobre al mattino presso il Villaggio Sportivo. Vi

sono 3 opportunità di partecipazione: gara competitiva, gara non competitiva e la camminata aperta

al fitwalking. Tutte avranno una lunghezza di 9,9km, con partenze scaglionate dalle 9.30 alle 9.45. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24 del 06 ottobre e si potranno effettuare online od all’indirizzo mail

atleticafossano@gmail.com; possono partecipare i tesserati FIDAL, EPS e i possessori della Run Card.

Un grazie all’Atletica ’75 per la sua presenza e collaborazione costante.

La prevendita dei pettorali (5 euro) avverrà presso punto vendita ufficiale in Piazza Manfredi da sabato 24 settembre e in collaborazione con le associazioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa.

In dono con ogni acquisto una confezione di matitine, fino ad esaurimento scorte. All’atto della

vendita l’acquirente comunica la scuola a cui vuole devolvere il contributo.

"Ringraziamo tutte le attività commerciali ed artigianali sul territorio, le scuole e le associazioni che da

anni accompagnano questa avventura per il loro aiuto in questa edizione".



-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Percorso e dettagli della Strafossan 2022 su www.strafossan.it

www.facebook.com/strafossan

www.instagram.com/strafossan