Bergesio (Lega): “La tutela del Made in Italy passa dalla semplificazione del regime fiscale” [VIDEO]

“Qualcosa di importante la Lega al governo lo ha fatto per i commercianti, per le piccole e medie imprese, per gli artigiani – spiega Giorgio Maria Bergesio candidato al Senato nel collegio uninominale del Piemonte 05 per la coalizione di centrodestra - con una flat tax fino a 65mila euro che oggi è utilizzata da oltre un milione 800 mila partite iva nel nostro paese. Credo che ampliare la base imponibile portandola a 100 mila euro sia fondamentale e soprattutto ampliare anche i beneficiari della flat tax che possono anche essere, oltre a lavoratori autonomi anche lavoratori dipendenti e pensionati. Dobbiamo cercare di dare delle risposte. La fatica dei nostri commercianti oggi è dovuta alla inflazione e alla perdita di potere d’acquisto.”

– spiega Bergesio – p- prosegue Bergesio -