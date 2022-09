Gli alunni del liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì e il progetto Vela

Stanchi e soddisfatti, ma soprattutto galvanizzati per iniziare bene un nuovo anno scolastico: così dopo una settimana, dal 3 al 9 settembre, carica di fatica e di emozioni, gli alunni del Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì hanno fatto ritorno a casa e sono di nuovo ai “posti di combattimento” sui banchi di scuola.

Anche quest’anno 31 ragazze e ragazzi delle quarte hanno scelto di partecipare al Progetto Vela, che si è svolto presso la scuola Orza di Porto Pollo, in Sardegna. Un’esperienza sportiva e adrenalinica in cui tutti si sono cimentati in attività fisica di forza, orientamento e prontezza, oltre che in un lavoro teorico di conoscenza delle andature della barca a vela. “La vita all’interno della struttura ha consentito ai ragazzi di scoprire la condivisione e la gioia di stare insieme oltre alla capacità di gestire e autogestirsi in un gruppo – spiega la professoressa Franca Borsarelli, che ha accompagnato il team insieme alla professoressa Sabrina Basso e al professor Massimo Civalleri, tutti insegnanti di Scienze Motorie – Per non parlare delle riflessioni sui valori della vita ecocompatibile e attenta all’uso delle risorse umane, naturalistiche del bellissimo mare di Sardegna”