Atletica: Oderzo, Elia Mattio e Adele Roatta in azzurro

Sabato 17 a Oderzo il tradizionale Opitergium European Road Race, giunto alla quarta edizione, riservato alle rappresentative nazionali U20.

Tra i dieci atleti chiamati a vestire la maglia azzurra, due sono i piemontesi: Elia Mattio della Podistica Valle Varaita, quinto agli Italiani su strada del 3 settembre a Castelfranco Veneto, e Adele Roatta dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo.

Per Mattio si tratta della terza maglia azzurra in carriera, dopo gli Europei di Cross di Dublino dello scorso anno, e i Campionati Europei di Off Road Running che l'hanno visto conquistare il titolo continentale u20 di categoria nella prova classica.

Per Roatta invece si tratta dell'esordio in nazionale dopo l'ottimo terzo posto e medaglia di bronzo conquistata ai tricolori dei 10km dello scorso 3 settembre.