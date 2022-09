Calcio Serie D: sabato scatta la terza giornata, partite e designazioni arbitrali del girone A

Si gioca la terza giornata, sabato e domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Cinque gli anticipi in programma, in vista dell'imminente turno infrasettimanale (mercoledì 21). Tra queste Bra-Castanese, con i giallorossi alla ricerca della terza vittoria casalinga di fila dopo Sanremese in Coppa e Legnano nella prima di campionato.

Anticipa anche il Fossano, impegnato sul difficile campo del Casale.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Castanese: David Kovacevic di Arco Riva (sabato)

Casale-Fossano: Loris Graziano di Rossano (sabato)

Chieri-Borgosesia: Clemente Cortesi di Bologna (sabato)

Fezzanese-Asti: Andrea Paccagnella di Bologna

Gozzano-Chisola: Daniele Cravotta di Città di Castello

Legnano-Sanremese: Antonio Liotta di Castellamare di Stabia

Ligorna-Castellanzese: Andrea Bortolussi di Nichelino

Sestri Levante-Pinerolo: Matteo Santinelli di Bergamo

Stresa-Derthona: Mattia Rodighiero di Vicenza (sabato)

Vado-Pont Donnaz: Angelo Davide Lotito di Cremona (sabato)