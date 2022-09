IoGiocoAMinibasket, le attività dell'ASD Promosport

VOCE DEL VERBO: GIOCARE A MINIBASKET: tutto è pronto per l’inizio dell’attività di minibasket della ASD PROMOSPORT nelle Palestre del Comune di Cuneo e dei Comuni limitrofi, con il suo polo dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni IoGiocoAMinibasket, che da lunedì̀ 12 settembre comincerà con il solito coinvolgimento ad allietare i pomeriggi sportivi di tanti mini-atleti per la stagione sportiva 2022-2023.

L’ambizione del Responsabile Tecnico Luca Di Meo e di tutto il suo staff è quella di non limitare l’esperienza dei miniatleti ad un semplice corso, ma di coinvolgere bimbi e famiglie in un progetto di crescita sportiva e personale più ampio, di creare un senso di appartenenza ad una Community Sportiva con ideali condivisi: per questo IOGIOCOAMINIBASKET propone corsi di minibasket, estate ragazzi multi-sportive, corsi di attività motoria per le mamme e di basket per i papà, collabora con tutte le Direzioni Didattiche Elementari in progetti interattivi e sempre innovativi (educazione sportiva, alimentare, educazione al riciclo, attività sportiva in lingua inglese, minisport in videomusic), ma soprattutto concretizza l’amore per lo sport come una filosofia di vita che passa attraverso la condivisione delle attività̀ dei bimbi.

Di seguito, per gli interessati, sono riportati i giorni di attività per ciascuna fascia sportiva:

A Cuneo, a partire dal 12/09, nella Palestra Via Tornaforte (Elementari di Viale Angeli), si comincia dai più piccoli: i mini-atleti di 3-4 anni (Easy Basket) che giocheranno il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ed i pulcini di 5 anni, il martedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 A seguire, nella Palestra dell’Istituto Bonelli, ingresso Via M. d’Azeglio si gioca con i pulcini di 6 Anni il mercoledì ore 17.00-18.30.

Per gli Scoiattoli di 7-8 anni (annate 2014-2015) a Cuneo tre alternative: mercoledì e venerdì 17.00-18.00 nella Palestra di Via Tornaforte, martedì e giovedì 16.00-17.15 nella Palestra delle Elementari di Corso Soleri (DopoScuola) ed il lunedì ed il giovedì ore 17.00-18.00 nella Palestra dell’Istituto Bonelli (Ingresso via M. d’Azeglio).

Per gli Aquilotti di 9-10 anni: mercoledì e venerdì ore 18.00-19.00 nella Palestra di Via Tornaforte, martedì e giovedì ore 17.15-18.15 nella Palestra delle Elementari di Corso Soleri ed il lunedì ed il giovedì ore 18.00-19.00 nella Palestra dell’Istituto Bonelli (Ingresso via M. d’Azeglio). Sempre a Cuneo verrà̀ attivato il DopoScuola Sportivo presso le Elementari di Via Einaudi (mercoledì e venerdì 16.30-18.00, dalla classe prima alla classe quinta). La grande conferma della stagione sportiva è che IoGiocoAMiniBasket si concentrerà sul settore Pink, proponendo una attività solamente al femminile per bimbe super-toste.

Presso la Palestra di Via Tornaforte il lunedì ed il giovedì ore 17.00-18.00 (bimbe 6-8 anni) e ore 18.00-19.00 (bimbe 9-11 anni). Tutte le bimbe, che non hanno mai provato il minibasket, potranno partecipare al corso una volta alla settimana in modo completamente gratuito (a parte i costi vivi di assicurazione e del materiale di gioco).

Per le Esordienti femminile di annata 2011, sono previsti 3 impegni alla settimana: martedì ore 17.00-18.30 Palestra Bonelli di Via M. d’Azeglio, lunedì e giovedì ore 19.00-20.30 Palestra di Via Tornaforte. Presso la Palestra dell’Istituto Bonelli giocheranno gli Esordienti maschili di 11 anni (annata 2011) lunedì e giovedì ore 17.00-18.30 e presso la Palestra SportArea di Borgo San Giuseppe il martedì ore 15.00-17.00.

A Borgo San Giuseppe, a partire dal 12/09, presso la Palestra delle Scuole Medie, per gli Scoiattoli 6-7-8 anni (lunedì 16.30-17.30) e Aquilotti/Esordienti 9-10-11 anni (lunedì 17.30-18.30).

A Borgo San Dalmazzo, a partire dal 12/09, presso la Palestra delle Scuole Elementari per i Pulcini di 4-5-6 anni (mercoledì̀ 16.30-18.30), mentre presso la Palestra delle Scuole Medie giocheranno gli Scoiattoli di 7-8 anni (martedì̀ e venerdì̀ 17-18) e gli Aquilotti di 9-10 anni (martedì e venerdì 18-19).

A Busca, a partire dal 12/09, presso la Palestra delle Scuole Elementari, gli Scoiattoli 6-7-8 anni (lunedì e giovedì ore 16.15-17.15), Aquilotti/Esordienti 9-10-11 anni (lunedì e giovedì 17.15-18.15). A Boves, a partire dal 12/09, l'attività si svolgerà presso la Palestra delle Scuole Medie i Pulcini di 4-5-6 anni (lunedì 17-18 e 18-19), mentre alle Elementari Scoiattoli 7-8 anni (martedì e venerdì 16.45-17.45) e Aquilotti/Esordienti 9-10-11 anni (martedì e venerdì 17.45-18.45).

A Vignolo, a partire dal 01/10, l'attività si svolgerà nella Palestra delle Scuole Elementari con i pulcini di 4-5-6 anni (martedì ore 16.30-17.30 o 17.30-18.30), con gli Scoiattoli di 7-8 anni (giovedì 16.30-17.30), e gli Aquilotti/Esordienti di 9-10-11 anni (giovedì 17.30-18.30). A Beinette, a partire dal 12/09, l'attività si svolgerà presso la Palestra delle Scuole Medie, i Pulcini di 4-5-6 anni (lunedì ore 16.30-17.30), gli Scoiattoli di 7-8 Anni (martedì e giovedì 16.30-17.30) e gli Aquilotti/Esordienti di 9-10-11 anni (martedì e giovedì 17.30-18.30).

A Bernezzo, a partire dal 12/09, presso la Palestra delle Scuole Elementari (mercoledì 16.30-17.30 per Scoiattoli di 6-7-8 anni e 17.30-18.30 per Aquilotti/Esordienti di 9-10-11 anni). A Dronero, a partire dal 12/09, presso la Palestra Baretti di Dronero (Scoiattoli di 7-8 anni il mercoledì ore 16.30-17.30, gli Aquilotti di 9-10 anni il mercoledì ore 17.30-18.30). A Caraglio, a partire dal 12/09, presso la Palestra del Peso (Pulcini di 4-5-6 anni il venerdì ore 16.30-17.30, Scoiattoli di 7-8 anni il martedì e giovedì ore 16.30-17.30, gli Aquilotti di 9-10 anni il martedì e giovedì ore 17.30-18.30)

GRANDI NOVITA’ dell’A.S. 2022-2023: saranno aperti i Centri di: Madonna dell’Olmo presso la Palestra delle Scuole Medie (Scoiattoli di 7-8 anni il martedì ore 17.00-18.00, gli Aquilotti di 9-10 anni ore 18.00-19.00).

Robilante presso la Palestra delle Scuole di Robilante (Scoiattoli di 7-8 anni il mercoledì ore 16.30-17.30, gli Aquilotti di 9-10 anni ore 17.30-18.30).

Per info su iscrizioni e corsi: info@promosportasd.it, Segreteria (328 4913428), Luca Di Meo (392.2237130 – lucadimeo@iogiocoaminibasket.com), Elena 347.8835559 (ele.forneris@gmail.com) e Fulvia 349.7370261 o visita il sito www.iogiocoaminibasket.com, la Pagina FaceBook iogiocoaminibasket, il Blog grandacollege.wordpress.com.