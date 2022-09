Ciclismo femminile: Racconigi, grande attesa per la "Giornata Rosa 2022"

Grande attesa a Racconigi per la “Giornata Rosa 2022” in programma nella mattinata di domenica 18 settembre. La manifestazione, curata dalla regia organizzativa del Racconigi Cycling Team di patron Silvio Traversa, è patrocinata da Regione Piemonte, Città di Racconigi, ATL (Azienda Turistica Locale del Cuneese) e gode del contributo di Fondazione CRC.

La competizione, riservata alla categoria open, assegnerà la nona edizione del “Trofeo Latterie Inalpi - Trofeo Annibale Viterie” e la prima edizione del “Memorial Andrea Chiavassa”.

103,500 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati su 9 giri di un circuito, quasi totalmente pianeggiante, che toccherà i centri abitati di Racconigi e di Cavallerleone.

Il ritrovo è fissato alle ore 7:30 presso “Vendocasa” di Racconigi, in via Regina Margherita 2, mentre la partenza è collocata nella centralissima Piazza Carlo Alberto due ore più tardi.

Il gruppo percorrerà, quindi, via Regina Margherita, tangenziale ovest, bivio Pedaggera ed entrerà in Cavallerleone superando via Carlo Alberto, via Ruffia, via Cascinette, via Murello, via Rubattera e via Macramorta. Il lungo vialone d'arrivo del Corso Principe di Piemonte, infine, decreterà la vincitrice. La gara si ravviverà ulteriormente ai traguardi volanti, con sprint fissati sotto lo striscione d'arrivo al termine del secondo, del quarto, del sesto e dell'ottavo giro. Nell'albo d'oro della corsa cuneese figurano atlete ormai già diventate tra le migliori interpreti del panorama ciclistico internazionale su pista e strada, quali ad esempio Elena Bissolati (trionfatrice nel 2015), Marta Cavalli (prima nel 2016) e Martina Fidanza (vittoriosa nel 2017).

Lo scorso anno, invece, fu l'ex iridata junior su pista Matilde Vitillo, già portacolori del Racconigi Cycling Team, ad alzare le braccia al cielo all'ombra del Castello Reale, che dal 1997 è stato riconosciuto dall'UNESCO nuovo patrimonio mondiale dell'umanità. La società del team manager Claudio Vassallo ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento ciclistico tutto al femminile, in particolare: CRFossano, ATL (Azienda Turistica Locale del Cuneese), Comune di Racconigi, Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo, Latterie Inalpi ed Annibale Viterie. Per tutti i dettagli sulla manifestazione potete consultare anche al seguente link: https://racconigicyclingteam.com/giornaterosa

ALBO D'ORO “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI - TROFEO ANNIBALE VITERIE - MEMORIAL ANDREA CHIAVASSA” DI RACCONIGI (CN):

- 2015: Elena Bissolati (Italia)

- 2016: Marta Cavalli (Italia)

- 2017: Martina Fidanza (Italia)

- 2018: Gloria Scarsi (Italia)

- 2019: Elisabetta Zanotto (Italia)

- 2020: Silvia Pollicini (Italia)

- 2021: Matilde Vitillo (Italia)