"Vincere non è l'unica cosa che conta": il 25 settembre la presentazione del primo libro di Andrea Dalmasso

“Vincere non è l’unica cosa che conta”. Questo il titolo del primo libro di Andrea Dalmasso, trentunenne di Borgo San Dalmazzo, giornalista di Cuneodice.it, che verrà presentato domenica 25 settembre in occasione della festa per i quarant’anni del Toro Club “Claudio Sala” di Cuneo. L’appuntamento sarà alle ore 15 al Circolo ACLI di Santa Croce di Cervasca, all’interno di una giornata ricca di iniziative dedicate ai tifosi granata.

Pubblicato da Urbone Publishing, il libro ripercorre alcune tappe della storia del Torino focalizzandosi su alcune delle sconfitte più beffarde dell’epopea granata: dalla finale di Coppa Uefa contro l’Ajax nel 1992 allo spareggio promozione contro il Perugia del 1998, passando per lo scudetto perso per un punto (a favore della Juventus) nel 1977 e per le più recenti beffe contro la Fiorentina nel 2014 e contro lo Zenit di San Pietroburgo nel 2015. Un punto di vista insolito, in un panorama - quello dell’editoria sportiva - che comprensibilmente privilegia la celebrazione delle vittorie, con poco spazio per gli sconfitti.

Partendo da un titolo “provocatorio” nei confronti del celebre motto della Juventus, i vari capitoli del libro offrono lo spunto per riflettere sul valore della sconfitta e sull’effetto della stessa sul senso di appartenenza del “popolo granata”, paradossalmente quasi rafforzato, anziché scalfito, da ogni beffa.

Il libro, oltre che nelle librerie fisiche, è acquistabile sul sito internet di Urbone Publishing (www.urbone.eu) e nelle principali librerie online.