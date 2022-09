Presidente dell'Associazione Ego Bianchi di Cuneo, Fabrizio Quiriti Sabatini parla di arte e cultura

Fabrizio Quiriti Sabatini, ex gallerista e grande esperto del mondo dell'arte, proprio di recente è stato assolto in un processo che lo ha visto imputato. Assolto perché il fatto non sussiste.

Una vicenda che riguardava proprio il mercato dell'arte e la vendita di un presunto falso. Quiriti attacca i giornalisti per il modo, a suo dire poco chiaro e distorto, con il quale hanno riportato la vicenda.

Con l'occasione ha anche parlato dell'associazione Ego Bianchi di Cuneo, da lui presieduta, che si occupa di cultura a 360 gradi e che conta oltre 500 iscritti, "un numero incredibile per un'associazione culturale". Con sede in via Schiaparelli 20, bloccata nelle sue attività dal Covid, dopo aver portato in città personaggi del calibro di Simona Ventura e Jerry Calà, è pronta a ripartire con una fitta programmazione di eventi.

Quiriti Sabatini ha poi parlato del mercato dell'arte, rischioso se non ci si affida a chi ha competenze e se ci si rivolge a circuiti non ufficiali e non certificati. "Chi incappa in un falso, oggi, è perché vuole", evidenzia. Sottolineando che ci sono ormai tutti gli strumenti per evitare di cadere in una truffa.

Queste le sue parole