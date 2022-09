Con Fiorito anche i fiori si vendono su Amazon

Fiorito, brand affermato già da diversi anni con la vendita al pubblico di fiori e piante, da oggi sarà presente anche su Amazon. Grazie al proprio sistema già collaudato di distribuzione di fiori via corriere, infatti, è stato creato su Amazon un Fiorito Store all’indirizzo www.amazon.it/fiorito.

“Da questo momento chiunque effettui una ricerca su Amazon può trovarci, pronti e operativi per spedizioni in tutta Italia” spiega Carlo Miroglio, titolare dell’attività insieme alla moglie Gabriella Demaria “… tuttavia il modo più semplice per arrivare ai nostri articoli è digitare direttamente l’indirizzo del nostro store www.amazon.it/fiorito in modo da visualizzarli tutti e avere un’idea completa della nostra offerta.”

La spedizione avviene via corriere in condizioni di particolare sicurezza e conservazione, vista la natura delicata del fiore reciso, ed è attiva per tutto il territorio nazionale aderendo alle regole di affidabilità che Amazon impone ai suoi venditori e che ne fanno da sempre una garanzia per l’acquirente.

“La vendita su Amazon vuole essere un’importante comodità per i nostri clienti, fermo restando che come sempre sarà possibile effettuare ordini via corriere direttamente in negozio” aggiunge Gabriella.

Il punto vendita di Fiorito si trova in Corso Garibaldi 7 a Cuneo, ed è aperto 365 giorni l’anno (da lunedì a sabato 8:30-20:00, domenica e festivi 9:30-13:00) per vendite al pubblico e “classiche” consegne a domicilio via fattorino in città e dintorni.

Tel. 0171-66650 (attivo anche su Whatsapp)

Store su Amazon: www.amazon.it/fiorito