Sant'Albano Stura nel caos: dopo l'assessore si dimette anche il vicesindaco

Dopo le dimissioni, depositate alcuni giorni fa dall'assessore Giuseppe Favole, il sindaco di Sant'Albano Giorgio Bozzano subisce un'altra più importante defezione: si è dimesso infatti il suo vice, Antonio Calcagno.

Non è chiaro quale sarà l'esito finale della delicata situazione - anche se una lettera indirizzata da Bozzano a tutti i cittadini qualche settimana fa non escludeva a priori delle dimissioni generalizzate -, ma per ora il sindaco intende tenere duro e mira ad una riorganizzazione della giunta con nuove nomine e ad un nuovo bando per arrivare finalmente alla copertura del ruolo vacante in ufficio tecnico.

Bozzano: "Evidentemente i colleghi di giunta non se la sono sentita di continuare a portare il peso di una serie di difficoltà che hanno colpito il nostro Comune. Non li biasimo, assumo le dimissioni come un dato di fatto e vado avanti. In particolare non posso che ringraziare il mio vice Calcagno per l'impegno e il tempo speso negli ultimi mesi in campo tecnico, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Per correttezza non ho intenzione di fare nomi su nuove nomine finché non saranno formalizzate. Peraltro io non mi scoraggio facilmente e continuo a credere che ne usciremo. Lo devo ai cittadini che mi hanno dato fiducia!"