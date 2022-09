San Michele piange la morte di Marco Candellero, giovane padre di 28 anni

"E' una di quelle perdite che ti spaccano il cuore. Una tragedia per tutta la comunità. A San Michele siamo 1800 persone, ci conosciamo tutti. Mi stringo al dolore della famiglia, assieme a tutta la popolazione". Commenta così il sindaco di San Michele Domenico Michelotti la notizia della morte di Marco Candellero, portato via da una malattia in pochissimi mesi.

Aveva scoperto di essere malato la scorsa primavera. E aveva appena 28 anni.

Dalla compagna Coral, spagnola, aveva avuto una bimba, Mia, di tre anni. Oltre a loro lascia il fratello minore, Paolo, i genitori, la nonna e tanti amici.

Il funerale sarà celebrato lunedì prossimo 19 settembre alle 15 nella parrocchia del Sacro Cuore all'Altipiano a Mondovì. La messa sarà celebrata da Don Beppe Viglione, per 20 anni parroco a San Michele. "L'ho conosciuto che aveva 4 anni. Un ragazzo in gamba, educato, un gran lavoratore. Lo avevo perso di vista negli ultimi anni, dopo il mio trasferimento a Mondovì. Celebrerò il funerale, ma non sarà facile. E' un dolore immenso per la sua famiglia".