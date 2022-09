Montascale per anziani in condominio: i vantaggi da considerare

Per alcuni individui potrà essere uno strumento marginale, ma per altri diventa un ausilio a dir poco fondamentale per il quieto vivere. Installare un montascale per anziani in condominio può rivelarsi un punto di svolta per l’autonomia di anziani o disabili. Si tratta di un dispositivo meccanico utilizzato per consentire a persone con difficoltà motorie di salire le scale o superare ostacoli e dislivelli. Un supporto, dunque, essenziale per oltrepassare ed eliminare le barriere architettoniche di un edificio privato. Ma come comportarsi nel momento in cui si abita in un condominio? È necessaria l’autorizzazione da parte di chiunque viva nel palazzo per installare un montascale?

Montascale in condominio: cosa c’è da sapere

Secondo la legge, il montascale può essere collocato in un condominio anche se ad averne bisogno è solamente un singolo condomino. Scendendo nei dettagli, il soggetto sarà tenuto a mettere per iscritto la sua richiesta di acquistare l’apparecchio e i diritti degli altri residenti nell’immobile non dovranno essere lesi né durante i lavori di allacciamento, né tantomeno ad opere concluse. Niente di cui preoccuparsi, visto che i modelli più recenti hanno un ingombro minimo e rendono accessibile la scala da parte di chiunque, anche con l’apparato in funzione. Se l’assemblea non è favorevole al montascale può opporsi nel partecipare a parte dell’importo, ma non all’acquisto del dispositivo in senso assoluto. In tal caso, infatti, sia la somma per l’acquisto del bene che le spese di manutenzione sarebbero totalmente a carico del richiedente.

Al contrario, se la maggioranza dell’assemblea dovesse dichiararsi bendisposta al montascale dovrà contribuire alla spesa, che sarà chiaramente suddivisa soltanto tra gli inquilini propensi. Allo stesso modo, anche i costi di manutenzione per il montascale dovranno essere ripartiti tra i partecipanti all’investimento. Una volta terminati i lavori di installazione, se approvato dall’assemblea il montascale potrà essere usato da tutti i condomini: non potranno usufruirne coloro i quali hanno manifestato la volontà di restare fuori da ogni tipo di spesa.

Montascale in condominio: perché sì

Nell’immaginario comune l’utilizzo di un montascale è spesso destinato a poche persone, ma nel caso di installazione in un contesto condominiale non bisogna sottovalutare una sua eventuale, e probabile, importanza in ottica futura. In palazzine abitate da diverse famiglie, infatti, un montascale deve essere valutato sul lungo periodo: non è possibile prevedere nell’immediato, del resto, quante persone con disabilità motoria potranno godere dei benefici di questo impianto nel corso del tempo. Le fragilità della vecchiaia possono colpire chiunque, e a quel punto anche una semplice rampa di scale potrebbe diventare un ostacolo insormontabile.

Un altro aspetto da considerare, inoltre, è che l’acquisto di un montascale diventa un investimento a tutti gli effetti: il valore complessivo dell’edificio aumenterà se al suo interno sarà collocato un apparecchio adatto a superare le barriere architettoniche. Per chi ha delle perplessità legate all’aspetto economico è bene chiarire le agevolazioni fiscali che spettano se si acquista un dispositivo per l’abbattimento delle barriere nel 2022.

Approfittare del bonus barriere architettoniche 2022

Il bonus barriere architettoniche è stato introdotto quest’anno a tutela di tutti i cittadini che scelgono di ristrutturare edifici e singoli immobili, per abbattere quegli ostacoli che rendono difficoltosa la mobilità. Previsto dalla legge di Bilancio 2022, il bonus consiste di fatto in una detrazione fiscale del 75% sulle spese effettuate per tutti gli interventi su edifici già esistenti, al fine di abbattere ed eliminare gli ostacoli. Erogato in cinque quote annuali, il rimborso è valido per i lavori portati a termine tra gennaio e dicembre 2022. Per quanto riguarda i condomini, ossia gli edifici formati da più di otto unità immobiliari, la detrazione in questione è quantificata su un importo totale di 30.000 euro a proprietà.