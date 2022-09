A Mondovì e Cuneo i bambini raccontano gli archivi e li trasformano in cartoni animati

Ripartono i laboratori di cartoni animati “Cartoline animate” per scoprire in prima persona le storie conservate negli archivi e trasformale in un cartone animato.

I prossimi due appuntamenti si svolgeranno sabato 24 settembre a Mondovì nei locali del Museo Civico della Stampa e domenica 25 settembre a Cuneo, presso il Museo Casa Galimberti.

Nel corso dei laboratori, destinato a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni, i partecipanti scopriranno cosa è un documento e cosa ci può raccontare della nostra storia, sperimenteranno la tecnica di animazione a passo uno che metteranno in pratica realizzando, su un vero set allestito per l’occasione, le scene di un breve cartone animato originale che potrà poi essere “spedito nel web”, proprio come una cartolina animata, ad amici e conoscenti.



“Un museo è un luogo vivo, creativo, non di mera conservazione” spiega Cristina Clerico, assessore all cultura del Comune di Cuneo. “Il progetto portato avanti da Casa Galimberti è espressione plastica di questa visione. Dalla storia del ‘900 al cartone animato attraverso la creatività frizzante e giovane del progetto de La scatola gialla, con lo scopo di aprire le porte di Casa Galimberti a nuovi linguaggi, coltivando con leggerezza piena di contenuti storia e memoria.”



"Il Comune di Mondovì favorisce l'incontro dei più giovani con il patrimonio culturale cittadino. Siamo convinti che il recupero delle tradizioni costituisce non solo un’ occasione di crescita, ma anche di benessere per la cittadinanza” commentano il Sindaco Luca Robaldo e l’Assessore alla Cultura Francesca Botto. “Ci auguriamo che in futuro ci possano essere nuove occasioni di collaborazione con altri enti del territorio come il Comune di Cuneo, cui va la nostra riconoscenza per la presenza”



Il laboratorio è organizzato dall’associazione La scatola gialla che da anni cura laboratori di film d’animazione in musei, archivi e scuole del Piemonte in collaborazione con il Museo Casa Galimberti di Cuneo, l’Archivio Storico Comunale e il Museo Civico della Stampa di Mondovì, grazie al contributo di Fondazione CRC. L’obiettivo dell’iniziata è quello di avvicinare i ragazzi alla conoscenza degli archivi, a torto spesso ritenuti meri contenitori di documenti polverosi. Attraverso il laboratorio, scopriranno invece come in quei documenti sono conservate una infinità di storie da raccontare.



A tutti i partecipanti verranno consegnati due biglietti a tariffa ridotta per la visita al nuovissimo Museo Civico della Stampa di Mondovì. Gli adulti accompagnatori, durante lo svolgimento dei laboratori, potranno seguire le visite guidate nei due musei, gratuita per il Museo Casa Galimberti, a tariffa ridotta per il Museo Civico della Stampa.



I laboratori, della durata di due ore e mezza, si svolgeranno sia a Mondovì che a Cuneo su due turni: dalle 14.30 alle 17.00 e dalle 16.30 alle 18.00. Contributo di partecipazione: 5 euro. Per prenotarsi scrivere a lascatolagialla@gmail.com o telefonare al 388.11.62.067.