Andrea Zorzi e Daniela Masseroni ospiti di Confindustria Cuneo per parlare di sport e azienda, due mondi vicini

L’Hr (Human resource) Club di Confindustria Cuneo organizza per martedì 20 settembre un interessante appuntamento che, partendo dagli approcci e dalle soluzioni utilizzate nella propria carriera agonistica da due grandi sportivi, consentirà di imparare a gestire meglio anche alcune dinamiche aziendali.

“Sport & Azienda. Cosa possono apprendere le aziende moderne dal mondo dello sport?” è il titolo dell’incontro che vedrà la presenza a Cuneo di due relatori d’eccezione. A parlare in sala Michele Ferrero, infatti, saranno l’ex pallavolista e commentatore televisivo Andrea Zorzi e Daniela Masseroni, ex ginnasta e campionessa olimpica.

Andrea Zorzi è stato due volte campione del mondo (1990, 1994) e tre volte campione europeo (1989, 1993, 1995), ha partecipato a tre Olimpiadi (Seoul 1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996) conquistando la medaglia d'argento ad Atlanta e disputando 325 partite in nazionale. Tra le tante collaborazioni extrasportive, quella con la SDA Bocconi, con il Mip del Politecnico di Milano in qualità di formatore, utilizzando la sua esperienza di atleta nei corsi di formazione per manager d’azienda.

Daniela Masseroni ha alle spalle 20 anni di carriera nel mondo della ginnastica artistica, di cui otto come titolare della squadra nazionale, con la quale ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia del suo sport partecipando a due Olimpiadi (Atene 2004, dove ha vinto una medaglia d’argento e Pechino 2008). Quattro ori, otto argenti e due bronzi mondiali, un oro, quattro argenti e quattro bronzi europei sono solo alcune delle medaglie che costituiscono nel suo palmares. È laureata in scienze dell’educazione e della formazione.

In merito al taglio dell’incontro, fissato per le 16,30 in via Bersezio 9, sede di Confindustria Cuneo, la presidente dell’Hr Club Elena Chiaramello spiega: "All’interno del nostro gruppo ci sono persone che hanno già avuto modo di partecipare a eventi simili e ne sono rimasti positivamente colpiti, anche perché ospiti del calibro di Zorzi e Masseroni hanno un carisma e una personalità che già da sole trasmettono molto. In più, la loro esperienza di sportivi ad altissimo livello fornisce elementi che sono molto utili anche nella gestione delle dinamiche aziendali. Si può imparare molto da chi ha avuto una lunga carriera, vincendo tanto, ma dovendo anche attraversare momenti di difficoltà e superare delle sconfitte. Ci spiegheranno cosa significhi per loro concetti come lavoro di squadra, focus all’obiettivo, flessibilità, costanza, cambiamento".

"Abbiamo scelto due campioni in discipline sportive molto diverse: la pallavolo è uno degli sport di squadra per eccellenza, dove è molto marcata l’interdipendenza tra i diversi componenti del gruppo. La ginnastica artistica, di contro, ha una dimensione più individuale, richiede un rigore particolare e un’impostazione quasi militare", aggiunge la presidente per poi concludere: "Ci aspettiamo un confronto aperto tra relatori e pubblico, in cui una platea curiosa e dinamica interagisca con gli ospiti per trarre il massimo dall’incontro, permettendo ai partecipanti di fare rete, condividere delle best practice, partendo dalle suggestioni che ci forniranno Zorzi e Masseroni. Questo appuntamento sarà anche l’occasione per lanciare alcune tematiche che andremo ad affrontare nel corso dell’anno, perché il club ha voglia di partecipare, dire la propria e mettersi in gioco dopo due anni in cui le attività, per cause di forza maggiore, sono state ridotte".

