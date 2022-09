Appuntamenti nella Granda per questo ultimo fine settimana d’estate

Ecco alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.



Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.



- Eventi, fiere e manifestazioni

A Ceva tanti appuntamenti nel fine settimana con la Mostra Nazionale del Fungo, tradizionale manifestazione che celebra i preziosi prodotti spontanei del sottobosco.

In piazza Vittorio Emanuele sarà ospitata l’area denominata “Mercato delle Terre Autentiche di Piemonte” dove sarà possibile acquistare i funghi, sia freschi che trasformati ed essiccati. L’area dedicata alla “Fiera dei produttori del Piemonte” avrà spazi dedicati il viale lungo Cevetta e le principali vie che portano verso il centro storico ed accolgono i visitatori. Nelle zone dedicate alla ristorazione gli ospiti avranno a disposizione menù con funghi fritti, ravioli di Ceva ai funghi porcini e il panino alla frittata, ma anche salumi, formaggi, carni di produttori locali e altro. La zona di Borgo Sottano sarà dedicata agli appassionati di sport outdoor. Non mancheranno concerti, spettacoli, eventi culturali e laboratori per i bambini. Sabato alle 21 è in programma lo show di Raul Cremona. Nel fine settimana, dalle 10 alle 18, sarà aperto gratuitamente alle visite il Giardino botanico “Frate Francesco Maria Bono”.

Info e programma completo: https://comune.ceva.cn.it/it-it/home



A Villanova Mondovì fino al 19 settembre appuntamento con la Festa dell’Addolorata con un calendario ricco di proposte per tutti. Il programma di sabato si apre alle ore 14 nel palazzetto dello sport con il torneo di pallavolo “memorial Vincenzo Tomatis” e prosegue alle ore 15 con l’inaugurazione della mostra di sculture astratte in legno. Alle 17 torneo di basket “trofeo di Villanova Mondovì”. Alle 17.30 è previsto l’incontro “Personaggi vincenti”. Grande protagonista di domenica sarà la mostra dei bovini di razza piemontese in piazza della Rimembranza. Nel centro storico ci sarà la fiera mercatale. Alle 21 si svolgerà la processione mariana “aux flambeaux” lungo le strade del centro storico, con l’accompagnamento della Filarmonica Villanovese che contribuirà a rendere più solenne l’evento con l’esecuzione di brani musicali devozionali. Per tutta la durata dei festeggiamenti saranno attivi il luna park in piazza Filippi e gli stand dello street food in corso Marconi. Info e programma completo: www.comune.villanova-mondovi.cn.it



A Vernante nel fine settimana tornano i colori di 'Imaginé', piccolo festival di narrazione per figure con incontri dedicati a tutte le fasce d'età. Nel paese dei murales di Pinocchio sono in programma due giorni di promozione degli albi illustrati con laboratori di stampa naturale giapponese, un workshop di urban sketching, il talk in musica 'Piccolo grande Uruguay'. Non mancheranno i laboratori per bambini e l'occasione di sperimentare la tecnica dell'acquerello. Sabato dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 18 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 sotto la tettoia del Centro Visita sarà possibile scoprire i lavori di numerosi illustratori e sfogliare gli albi illustrati. Torneranno le visite guidate gratuite ai murales e al centro storico di Vernante e ci sarà il laboratorio artistico ambulante L’Éclaireur. Oltre alla mostra 'Viaggio acquatico' presso il Centro Visita del Parco sarà possibile visitare anche la mostra 'Capo Verde: un ponte tra Europa e Africa', allestita dalle Aree Protette delle Alpi Marittime. Nel fine settimana di Imaginé porte aperte anche al Piccolo Museo dei Balocchi di Vernante. Info e programma completo: www.festivalimagine.it

L’Ecomuseo della Pastorizia e dall’Unione Montana Valle Stura ha organizzato per domenica 18 settembre dalle 15.00 “Passeggiando con gusto”, facile escursione guidata ad anello con partenza e arrivo a Rittana tra i suggestivi boschi e pascoli della bassa Valle Stura. Il percorso è lungo 8,2 km, con un dislivello positivo di 300 m; si raccomanda un abbigliamento sportivo.

Al ritorno, previsto attorno alle 17.30, ai partecipanti verrà offerta una merenda offerta preparata solo con prodotti agricoli biologici marchiati Montagnam, a km 0 e naturali, della Valle Stura.

Info: www.facebook.com/unioneMontanaValleStura



A Cuneo fino a domenica 18 in piazza della Costituzione si tiene il Festival internazionale del gusto, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità nazionali e internazionali di grande qualità. Saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati da gustare nella comoda area tavoli. Ci sarà anche una selezione di ottime birre. Orari: sabato 11-24 e domenica 11- 22.30. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/tipicoeventi



Sempre a Cuneo, fino al 21 settembre, è in calendario il “Cuneo Bike Festival” che si svolgerà in piazza ex Foro Boario e in altri luoghi della città, offrendo talk, pedalate, esibizioni e tante iniziative gratuite. Sabato 17 settembre, in piazza ex Foro Boario, inizio dalle 10 con incontri, racconti di esperienze e partiranno pedalate. Ultimo appuntamento alle 21 con il campione del ciclismo Samuele Manfredi il quale racconta che, nella sua vita, “La bicicletta c’è sempre stata” anche dopo i momenti più difficili. Domenica 18 settembre, piazza Galimberti ospita “Cuneo vive lo sport”, mentre in piazza ex Foro Boario, dalle 10 proseguono gli incontri, partiranno pedalate, verrà proiettato un docufilm. Alle 18.30 tra musica e parole andrà in scena “Black boy fly: l’irresistibile ascesa di Major Taylor” e alle 21, c’è Matt Rendell per la prima presentazione ufficiale della traduzione italiana del suo libro “Colombia es pasión! Una terra, un popolo ed il ciclismo colombiano”. Info: www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival



Per domenica 18 settembre appuntamento a Cuneo con “Anello del Parco fluviale Gesso e Stura”, una delle Passeggiate gourmet, proposte da Confartigianato nel progetto Creatori di eccellenza, per unire lo sport all’aria aperta con l’enogastronomia. Assieme alle guide di Cônitours, gli iscritti parteciperanno a una facile escursione in bicicletta di 20 chilometri sulla ciclabile del parco Gesso e Stura. Il percorso si colloca nel programma del Cuneo bike festival. L’iscrizione, che costa 30 euro per chi ha la bici elettrica e 45 per chi la deve affittare e comprende zainetto, panino gourmet e birra artigianale, va effettuata su Cuneotrekking oppure sul sito www.creatoridieccellenza.it



L’Ecomuseo della Pastorizia e dall’Unione Montana Valle Stura ha organizzato per domenica 18 settembre dalle 15.00 la “passeggiata con gusto”, facile escursione guidata ad anello con partenza e arrivo a Rittana tra i suggestivi boschi e pascoli della bassa Valle Stura. Il percorso è lungo 8,2 km, con un dislivello positivo di 300 m; si raccomanda un abbigliamento sportivo.

Al ritorno, previsto attorno alle 17.30, ad accogliere i partecipanti ci sarà una merenda offerta preparata solo con prodotti agricoli biologici marchiati Montagnam, a km 0 e naturali, della Valle Stura. Info: www.facebook.com/unioneMontanaValleStura



A San Michele di Cervasca il fine settimana sarà ricco di eventi in occasione della Mostra biennale degli Artisti e della Fiera del Libro. Appuntamento sabato 17 dalle 15.30 alle 19 e domenica 18 settembre, con inizio dalle 10 alle 19. Una quarantina tra autori e case editrici saranno presenti con una trentina di presentazioni letterarie impostate, a rotazione sino alle 18.30, su cinque sale. Sabato alle 21, spazio ai balli occitani del gruppo 'Folk and Rouge’. Domenica dalle 10 del mattino circa, numerosi artisti del territorio esporranno le loro creazioni nella cornice di San Michele in compagnia di tutti gli scrittori che a rotazione presenteranno i propri libri.

Info: pagina Facebook Comune di Cervasca



A Dronero il cavallo di Mérens fino a domenica sarà il protagonista della 38ª Mostra nazionale nell’area di località Prà Bunet. Al concorso parteciperanno oltre un centinaio di splendidi esemplari in arrivo da tutto il Piemonte e anche da Lombardia, Liguria e Trentino. Sabato, tutti gli esemplari sfileranno singolarmente sul ring e saranno valutati morfologicamente. Emessi i primi verdetti, verranno premiati i 3 migliori cavalli delle singole categorie. Alle 20.45 ci sarà la spettacolare sfilata per le vie di Dronero, a sella e in carrozza, seguita dalle dimostrazioni di utilizzo sul ring, in cui i Mérens esibiranno la loro proverbiale affidabilità unita a doti di innata polivalenza. Domenica, a partire dalle 9, ci sarà la prova montata, prova a sella in cui i cavalieri si cimenteranno in un breve percorso di dressage. Alle 14, le prove di attacchi con le carrozze trainate da uno o più animali. Info: www.facebook.com/cittadidronero



"Negozi in strada" è lo storico appuntamento che si terrà a Saluzzo domenica 18 settembre dalle 9 alle 20. Durante la giornata saranno molti i negozi aperti con tante occasioni da non perdere. Oggetti, abbigliamento, giocattoli, scarpe e tanto altro coloreranno le vie. Da mattina a sera saranno circa 70 le attività commerciali che attenderanno i clienti, 5 le concessionarie auto che proporranno nuovi veicoli in esposizione. Truccabimbi, animazioni, giochi, arte e danza attenderanno i più piccoli, per allietare l'intera domenica. La giornata si aprirà con la mostra di arte e live painting che occuperà l'area sottostante all'ala di ferro. La scuola di ginnastica Saluzzo Libertas, in corso Italia, creerà spettacoli tra musica e colori, facendo esibire atlete di ogni età. Già dal mattino, in corso Piemonte, i bambini potranno giocare e divertirsi con i giochi in legno, proprio come una volta, dando spazio alla loro fantasia. In piazza Cavour l'associazione sportiva dilettantistica Relevè farà esibire le proprie ginnaste, che tra abiti sfavillanti animeranno la domenica. Info: www.facebook.com/negoziinstradasaluzzo



A Pian Munè proseguono le iniziative per i bimbi. Domenica 18 settembre è in programma “Land Art nel Bosco”, laboratorio didattico, con ritrovo alle 14 al rifugio a valle e ricerca dei materiali naturali nel bosco con cui ogni bambino creerà lasciando spazio alla fantasia.

Sempre domenica è previsto il Giro di Cresta da Garitta Nuova a Testa Cervetto, escursione guidata su prenotazione con partendo dalla baita in quota. Info: www.pianmune.it



A Savigliano appuntamento sabato 17 settembre con A.M.E.N. festival in piazza Cesare Battisti dalle ore 18 alle ore 24. A.M.E.N. vedrà esibirsi quattro diverse realtà della Granda: la rock band dei “Verso Sud” con atmosfere prettamente napoletane, il centallese Met con brani rap, a cui si uniranno due dj set, quelli di Edgar Gallan (house e techno) e Bigoc (house). Il tutto sarà accompagnato da street food e bevande. Ci sarà anche spazio per il volontariato con la presenza, all’ingresso della piazza, dello stand dell’Admo, sezione saviglianese Paolo Baudracco, in cui si promuoverà la donazione di midollo osseo. Info: www.visitsavigliano.it/a-m-e-n-festival e pagina Instagram di A.M.E.N



A Racconigi proseguono gli appuntamenti del Settembre Racconigese. Sabato 17 alle 21.30 ci saranno due eventi musicali: la “Jova Banf” sotto il Palabiscotto e ballo liscio con “I Braida” sotto l’Ala Comunale. Domenica 18 settembre sarà presente nel centro storico un “Mercatino dell’artigianato, hobbismo e creatività” e musica dal vivo alle 16.30 con“Small Jazz e Diexiland”. Per le vie del paese saranno ospiti di super eroi “Cosplay”. Sotto il Palabiscotto è in programma una serata musicale ad opera della cover band dei Negramaro. Durante le giornate saranno presenti gli stand enogastronomici che fanno da cornice al Palabiscotto. Info e programma completo: www.comune.racconigi.cn.it



Nella città della Zizzola torna fino a domenica 18 settembre Bra’s, Festival della Salsiccia di Bra che si svolgerà nel centro storico, sotto i portici dell’ala di Corso Garibaldi e Corso Cottolengo. L’evento gastronomico vedrà protagonisti importanti chef stellati del territorio, affiancati da giovani talenti emergenti, per celebrare e interpretare attraverso piatti esclusivamente studiati per l’occasione i prodotti d’eccellenza del territorio, a partire dalla celeberrima salsiccia di Bra, l’unica prodotta con salsiccia di vitello, oltre al formaggio, al pane e al riso “made in Bra”. Ingresso libero, senza prenotazione per assistere agli show cooking degli chef e assaggiare i loro piatti. Servizio pranzo dalle ore 11 alle 16 e cena dalle 18 alle 23.

Sopra l’ala di corso Garibaldi ci sarà uno spazio espositivo e di vendita dei prodotti della terra.

Sono in programma incontri di approfondimento dedicati alle tematiche della corretta alimentazione e laboratori di Campagna Amica. Sono previste visite in cantina e nei musei civici, per l’occasione a ingresso gratuito. Info su www.turismoinbra.it e su www.bracittaslow.it



A Sommariva Bosco ritorno in presenza per la sedicesima edizione di Amé l’amèl. ll miele accompagnerà il visitatore nelle vie del centro, dove saranno presenti circa 30 espositori, produttori e artigiani del gusto. Sabato 17, dalle 21, la festa proseguirà con l’intrattenimento dei Tuttafuffa in piazza Seyssel e della Fonzarelli’s rock ’n roll band in piazza Roma. Per la cena ci sarà street food a cura dei commercianti sommarivesi. Domenica 18, alle 10, in piazza Roma ci sarà l’apertura degli stand del miele accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi. Da mezzogiorno, in via Vittorio Emanuele, si potrà trovare un percorso enogastronomico fra le botteghe dei mieli e nel pomeriggio, dalle 15, spazio all’intrattenimento per i più piccoli in piazza Roma con il Family circus. La conclusione dei festeggiamenti sarà alle 17 nel cortile del castello con il convegno “Parliamo di api” con Edoardo Raspelli. Info: www.amelamel.it



Fino a domenica 25 a Sommariva Perno è in programma la Festa di Santa Croce. Sabato 17 sarà visitabile nella chiesa di San Bernardino la mostra “Earth and fire”, la ceramica dei grandi maestri. Alle 20.45 si esibiranno i ballerini della scuola Happy dance for you e alle 21.30 si ballerà il liscio con Maria Ravera. Domenica 18, oltre alla mostra delle ceramiche visitabile dalle 10 alle 19, si terrà il mercatino “Hobbies in piazza”. Alle 12.30, pranzo sotto il palatenda di piazza Europa, aperto a sommarivesi e simpatizzanti su prenotazione. Dalle 15.30 alle 17, ci saranno giochi in piazza con gli animatori di Estate ragazzi e spettacolo Alchimia di fantasia con il mago Roger. La giornata terminerà alle 21, sempre in piazza Europa, con l’associazione Siparietto di Moncalieri con la commedia “L’hai falo per amor”. Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno



A Serralunga d’Alba torna la Sagra della cugnà. Sabato 17 e domenica 18, la Proloco ripropone il tradizionale appuntamento con l’enogastronomia del territorio. Si parte sabato 17, alle 20, con la grande cena del bollito misto in piazza Maria Cappellano su prenotazione. Durante la serata sarà assegnato il premio alla persona più genuina di Serralunga e sarà presentata la nuova edizione della Vendemmia tricolore. Domenica 18, il centro storico sarà teatro della mostra-mercato di prodotti tipici, agricoltura e artigianato. Nell’area coperta sarà possibile partecipare al pranzo a base di prodotti tipici, con la cugnà protagonista. Nella giornata si potrà assistere alle esibizioni artistiche del gruppo Le Nuvole e al volo dei rapaci con i falconieri del gruppo La torre.

Info: www.comune.serralungadalba.cn.it



A Carrù proseguono fino al primo ottobre gli appuntamenti della Sagra dell’Uva. Sabato 17 verrà eletta la Reginetta dell’Uva 2022 al termine della “Cena della Reginetta” su prenotazione. Animerà la serata Dj Mario Piccioni. Domenica 18, dopo lo spettacolo di fine estate del Twirling Carrù in piazza Mercato alle 18, sotto l’Ala Borsarelli ci sarà grande festa grazie a hamburger, patatine e birra dalle 20 e al concerto a ingresso libero dei “John Deere” alle 21,30.

Info: www.comune.carru.cn.it



A Castiglione Tinella nel fine settimana è in programma “Verrà scalza”, giornata dedicata alla poesia sulle colline di Langa, alla donna e alla bellezza del parco letterario Versi in vigna. L’appuntamento è per domenica 18 settembre per una festa della vendemmia aperta a tutti. Il programma della mattinata prevede il ritrovo, alle 9.30, alla Ninfa di Langa. Alle 10 si terrà una dimostrazione di vendemmia del Moscato e di pigiatura delle uve, seguirà una passeggiata di circa due chilometri e mezzo fino alla panchina gigante. A mezzogiorno rientro nel centro storico, dove sarà proposta una degustazione di uva e soma d’aj, Contessine alla nocciola e un calice di Moscato d’Asti. Dopo il pranzo ci sarà un evento organizzato dal Bazar le cose belle. Alle 15, il laboratorio presenterà la nuova collezione Verrà scalza. A chiudere la giornata sarà una sfilata fotografica tra le vie del centro storico. Info: www.comunecastiglionetinella.it



A Monteu Roero domenica 18 settembre dalle 10 alle 18 è in programma “In giro per crote e crotin”, una giornata di scoperta delle viscere del paese roerino, in una commistione tra cultura popolare, tradizione e unione tra elementi naturali e “umani” del centro monteacutese. Per l’occasione i visitatori avranno modo di scoprire e riscoprire i “crotìn” ed i “croton”, sparsi per il paese. Oltre alle visite guidate sono previste degustazione di prodotti tipici.

Info: www.facebook.com/Bel-Monteu



A Cherasco, fino a domenica 18 settembre, l'Istituto Internazionale di Elicicoltura Cherasco è in festa e apre le sue porte per celebrare la "Chiocciola Metodo Cherasco" e l'economia elicoidale che ne deriva. Nel grande cortile antistante l'Istituto in Corso Einaudi 40 a Cherasco, sabato 17 e domenica 18 settembre sarà possibile, oltre a seguire i talk e le visite guidate, trascorrere una giornata alla scoperta del mondo dell’Elicicoltura con degustazioni di sfiziose ricette a base di chiocciole, provare i prodotti viso e corpo a base di pura bava di lumaca e acquistare i prodotti di alta gastronomia della più grande azienda italiana specializzata in carne di lumaca.

Info e programma completo: https://istitutodielicicoltura.com



Sempre a Cherasco, sabato 17 settembre, in piazza Giovanni Paolo II, dalle ore 14 alle 18 è in programma Sport in Piazza 2022, la manifestazione che coinvolge le associazioni sportive del territorio invitando bambini e ragazzi delle scuole dell’obbligo a provare diversi generi di sport.

La piazza sarà disseminata dagli stand delle varie realtà sportive che faranno provare direttamente sul campo le varie discipline: tennis, calcio, pallavolo, basket, ciclismo, ginnastica artistica, twirling, pallapugno, sbandieratori, danza, dama e bocce. Sarà presente anche la banda musicale.

Info: www.comune.cherasco.cn.it



La manifestazione Sport in Piazza 2022 si svolgerà anche a Caraglio sabato 17 settembre in piazza San Paolo dalle 14.30, ad Alba domenica 18 settembre in piazza Medfort dalle 10 alle 17, a Mondovì in Piazza Monteregale domenica 18 dalle 14.30 alle 18.30, a La Morra sempre domenica dalle 14.30 in piazza Vittorio Emanuele, a Fossano domenica 18 dalle 9 alle 18.



Ad Alba appuntamento domenica 18 settembre con la Festa del Vino di Go Wine, manifestazione che promuove, nel centro storico della città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero. Dalle 14.00 alle 20.00 i produttori presenteranno in degustazione le loro produzioni e presenteranno la loro realtà territoriale e le loro manifestazioni.

I visitatori potranno effettuare le degustazioni scegliendo tra Barolo e Barbaresco, il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora. A fianco delle degustazioni verranno proposti sfiziosi abbinamenti gastronomici, grazie alla presenza di "artigiani del gusto". Info: www.gowinet.it



- Spettacoli, cultura e concerti

Sabato 17 settembre in piazza Caduti per la Libertà a Bra alle ore 21 si esibirà il Quartetto Saxofollia feat. Fabrizio Bosso. Durante il concerto si alterneranno brani tratti dalla tradizione jazzistica, dalla Swing degli anni '30. Non mancheranno incursioni nella musica classica, formazione dalla quale provengono tutti i cinque musicisti. Uno spettacolo vario ed accattivante che porterà l'ascoltatore lungo un viaggio musicale da non perdere. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it



Sabato 17 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo si terrà il concerto di musica sacra con la partecipazione del coro Pacem In Terris. Il concerto è ispirato alla vita e alle opere di don Mario Ghibaudo e don Giuseppe Bernardi, recentemente nominati Beati.

La Parrocchia di San Dalmazzo sta dedicando il mese di settembre a questi Beati facendo conoscere ai cittadini le due figure, in modo particolare don Mario Ghibaudo, originario di Borgo San Dalmazzo. Entrata libera. Info: www.facebook.com/parrocchiasandalmazzo



A Saluzzo domenica 18 settembre, alle 15,30, nella cornice di Villa Radicati Belvedere, andrà in scena lo spettacolo “La favola delle due galline”, tratto dall’omonimo libro di Fenoglio, nell’anno in cui vengono celebrati i 100 anni dalla nascita dell’autore piemontese. La favola narra la storia di due galline, che vivono in una casetta su un albero di fico. Tuja, gelosa di Chica, un giorno la scaraventa giù dall’albero. Lo spettacolo è adatto a giovani e famiglie, ingresso gratuito. Al termine dello spettacolo sarà possibile fare una merenda pic-nic all'ombra degli alberi secolari, immersi nel verde del parco. Per chi lo desiderasse vi è la possibilità di prenotare il cestino con la merenda da “La scatola delle torte” di Erika. Info: www.facebook.com/arteterraecielo



- Solidarietà

Il Rotary Club di Alba organizza una camminata non competitiva aperta a tutti i soci, familiari ed amici, finalizzata a ricordare il socio dottor Salvino Camera prematuramente scomparso. L'evento si svolgerà a Verduno domenica 18 settembre. Il dottor Salvino Camera, primario di chirurgia al San Lazzaro, ha dedicato generosamente il suo tempo e la sua professionalità di medico all’Ospedale di Wamba, a circa 300 chilometri da Nairobi. Ritrovo dei partecipanti a Verduno alle 15.30 per l'iscrizione, partenza alle 16 lungo un percorso ad anello di 5 chilometri attraverso i vigneti del Barolo. La giornata si concluderà con una merenda sinoira con la Proloco di Verduno nella corte comunale. La quota di partecipazione di € 20 verrà interamente devoluta a sostenere la scuola infermieri dell’Ospedale di Wamba. Info: www.facebook.com/rotaryclubalba1956



Domenica 18 settembre appuntamento a Busca dalle 9.45 con la settima edizione di Fitwalking solidale, una passeggiata per tutti, compresi gli amici a quattro zampe, tra le bellezze della città e della collina circostante. Al tradizionale sostegno verso le scuole e le associazioni sportive, fra le molte novità, si aggiunge un nuovo scopo benefico verso l’hospice di Busca. Partenza alle 10.30 ed arrivo in piazza Fratelli Mariano. Speakers dell’intera giornata Giangi Giordano e Giulio Botto. Qui dalle ore 8 il Lions Club Busca e Valli offrirà l’esame gratuito del diabete per il service "Strides. Camminata per la prevenzione al diabete”. La giornata si concluderà in piazza Fratelli Mariano con esibizioni varie, il giro in calesse, e l'evento organizzato in collaborazione con Lions Club Busca E Valli "La prevenzione oltre i 5 sensi" che permetterà a tutti di avere un consulto gratuito con personale medico specializzato. Info: www.facebook.com/Fitwalkingsolidalebusca



Domenica 18 settembre torna la Pedalata del Cuore, promossa dall’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano e da Cuore in Mente, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una foresteria che possa offrire ospitalità ai medici specializzandi che lavoreranno all’ospedale Santissima Annunziata. La biciclettata non competitiva domenica 18 settembre porterà 500 ciclisti sulle strade tra Savigliano, Fossano e Saluzzo per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà a favore della sanità locale. Due i percorsi proposti dalla pedalata che partirà da Savigliano alle 9 del mattino: il primo, per gli amatori, toccherà Genola, Fossano, Villafalletto, Costigliole, Verzuolo, Manta, Saluzzo, Scarnafigi e Monasterolo, con partenza e arrivo a Savigliano. Il secondo, quello di Bicincittà, porterà le famiglie da Savigliano a Levaldigi.

Info: www.amiciospedalesavigliano.it



- Arte e cultura

Nel Roero prosegue la mostra di respiro internazionale “Earth and Fire: la ceramica dei grandi maestri” con opere di Pablo Picasso, Salvador Dalì, Andy Warhol, Jean Basquiat, Marina Abramovic, Zhang Hong Mei e Louise Bourgeois. Sono già operative, ogni fine settimana, le esposizioni di Canale (presso l'Enoteca Regionale del Roero: aperta anche il venerdì pomeriggio, con tema “Aliens Wine Visitors”), Monticello (Sala Consiliare, “Lodola: una personale”), Montà (Biblioteca, “Un percorso italiano”), Magliano Alfieri (Castello Alfieri, “Un percorso storico”), Ceresole (Chiesa della Madonna dei Prati, “La ceramica al femminile”), Sommariva Perno (Confraternita di San Bernardino, “Un percorso internazionale”): e da sabato 17 settembre, si potranno visitare anche le esposizioni a Castagnito (“Latino America”, presso il salone monumentale ai piedi del municipio) e Castellinaldo (“Cina”).

Info: www.sentierideifrescanti.it/earthandfire



Da questo fine settimana la Torre di Barbaresco ospita “Andy in Langa” una mostra allestita con opere originali del maestro della Pop Art: Andy Warhol. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19. Le Langhe sono innanzitutto colori. Il bianco del tartufo d’Alba, il rosso dei grandi Nebbioli, ma anche il verde dei filari ed il giallo arancio dei vini bianchi, dell’alba e del tramonto. Le Langhe, però, sono anche geometria. Il gentile moto ondulato delle colline, la rotondità delle botti, le perfette linee dei filari e le verticalità espresse dalle piante che ne incorniciano il paesaggio. Attraverso questi differenti punti di vista, diventa quasi scontato scorgere quel filo, che in un primo momento può sembrare nascosto, che ben collega questo incredibile territorio con l’arte e la cultura. La radice comune è l’identità. Identità espressiva, ambientale, artistica e personale. Così nasce “Andy in Langa”. Per celebrare una delle tante identità di questi magnifici luoghi: quella pop. Ingresso: 8 euro. Info: www.torredibarbaresco.it/mostra-andy-in-langa-2022



Sabato 17 settembre, alle 17 nella Sala della Società Operaia di Ormea, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale “La Quercia del Myr”. Più di 150 opere sono state valutate, ciascuna da quattro diversi lettori da tutta Italia, e sabato si conoscerà il nome del vincitore assoluto, oltre a quelli di categoria, “Romanzo inedito”, “Romanzo edito” e “Racconti”. Verranno conferiti, come da tradizione, anche premi speciali: “Giallista” alla scrittrice Valeria Corciolani, “Alla carriera” a Gianni Farinetti, “Traduttore” a Claudia Maria Tresso e “Letteratura di montagna” a Davide Longo. La cerimonia di premiazione sarà impreziosita dalle letture a cura dell’attore Lello Ceravolo, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato dalla pianista Carla Bellini. Info: www.facebook.com/laquerciadelmyr

Sempre ad Ormea si terrà domenica 18 settembre dalle 9 nel centro storico “Non è mai troppo presto”, fiera del libro per bambini e ragazzi, con libero scambio di libri, laboratori, presentazioni e racconta storie. Info e programma: www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti



A Bossolasco domenica 18 settembre piazza XX Settembre appuntamento dalle 15 con “Rosa in giallo e... noir”, salotto letterario che promuove i libri di genere con scrittori e personaggi. Il salotto vedrà alternarsi ospiti abituali a nuovi interpreti. Parteciperanno Margherita Oggero, lo scrittore e attore Bruno Gambarotta, Massimo Tallone e il vignettista e scrittore Danilo Paparelli. Condurrà l’appuntamento lo scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto affiancato dalla violinista Vera Anfossi. Tanti i nuovi partecipanti alla giornata, Seguirà un aperitivo.

Info: www.boscostregato.com/it