Bra’s: si apre ufficialmente il festival della salsiccia e del buon gusto [VIDEO]

Sabato 17 settembre alle 10 si è tenuta l’inaugurazione ufficiale di Bra’s, il festival della salsiccia di Bra e del buon gusto, che si svolgerà fino a domani, domenica 18, sotto i portici dell’ala storica di corso Garibaldi e corso Cottolengo. Alla presenza delle tante autorità presenti, a introdurre e condurre la cerimonia è stato il direttore dell’Ascom Bra, Luigi Barbero.

Prendendo la parola, Il sindaco Gianni Fogliato ha ringraziato le forze dell’ordine e i sindaci di San Sosti e Norcia per la loro presenza. "La nuova location colloca Bra’s dal Movicentro nel cuore di Bra, con l’impegno che l’evento possa permeare l’intera città attraverso quello che viene valorizzato qui. Il tanto lavoro di squadra è stato fondamentale per unire energie, esperienze e eccellenze, che sono calate dentro il fattore umano: importante è la valorizzazione delle persone", ha aggiunto.

Sono poi interventi il presidente della Coldiretti Cuneo, Enrico Nada, e il direttore, Fabiano Porcu, che ha sottolineato come il lavoro di squadra sia cruciale per rendere produttiva la filiera, in quanto le difficoltà sono le stesse per tutte realtà del settore. "Ricordo che la salsiccia viene dalla carne piemontese, settore in difficoltà. Bisogna lavorare tutti insieme per promuovere il nostro prodotto".



Successivamente, hanno preso parola i presidenti dei consorzi di tutela dei prodotti al centro della manifestazione: la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra.

Per i saluti delle istituzioni, ha preso parola in particolare come rappresentante della provincia l’ex primo cittadino Bruna Sibille, che ha ricordato come nella gestione della mensa scolastica è stato stretto un accordo coi produttori del territorio affinché sulla tavola degli studenti siano serviti prodotti del territorio.

La cerimonia si è così conclusa con il tradizionale taglio del nastro e un aperitivo inaugurale.