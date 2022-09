È stato un successo l’evento inaugurale di “Grandi di Granda”

Brand Experiences Creativity and Cultural Events for Premium Brands Made in Cuneo ha realizzato, domenica 11 settembre presso la Tenuta La Laurentia di San Firmino di Revello, l'evento inaugurale “Grandi di Granda“.

Annalisa Dastrù, titolare di Bramafam Co-Creative Italian Experiences di Saluzzo, ha illustrato il progetto “Grandi di Grandi“, ovvero una serie di eventi Esperienziali e Culturali ideati appositamente per quelle Aziende della Provincia di Cuneo che credono nel valore e nel vantaggio competitivo dell’interazione del brand con il Consumatore.

Ad aprire il pomeriggio il concerto “ Florilegio d’Autunno” della cantante Cristina Monte accompagnata da Chris Allasia (chitarra) ed Eva Carazzolo (tastiera), seguito da un colorato picnic sul prato in stile country chic con i prodotti offerti dalle prime Aziende che hanno aderito al progetto: Fattorie Inalpi, Carni Dock con Crudo di Cuneo, Nord Salse che ha presentato anche i prodotti della compartecipata Niasca Portofino, Pasta Natura e Panettoni Albertengo.

Il progetto GDG contempla eventi con una regia mirata a proporre occasioni di momenti appaganti e di Relazione per incrementare la riconoscibilità e fedeltà di brand, nonché proposte di eventi culturali per Aziende che vogliono dare un contributo alla qualità della vita nella comunità in cui operano. Il tutto condito da elementi di creatività in grado di inglobare, nelle abituali strategie di marketing di un’Azienda, concetti ed idee creative che ispirano, sorprendono, creano e rinforzano relazioni.