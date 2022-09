L'alpinista Christophe Profit protagonista di un incontro pubblico a Crissolo

Sabato 24 settembre alle ore 21, presso la Sala delle Guide, la Pro-loco di Crissolo, in collaborazione con il Comune di Crissolo organizza un appuntamento di grande rilevanza per il mondo alpinistico: Christophe Profit, uno dei più forti alpinisti francesi deli anni Ottanta, sarà ospite del nostro paese, per raccontare la sua straordinaria carriera alpinistica.